En 2025, la Turquie entamera la production de masse de Very, son deuxième véhicule électrique national. Ce projet, mené par Evry, une entreprise technologique issue de Yıldız Technical University Yıldız Techno Park, marque un progrès notable pour le secteur automobile du pays.

Conception et caractéristiques de Very

Very est un véhicule électrique quatre places de 400 kilogrammes, offrant une autonomie de 300 à 350 kilomètres sur une charge complète. En plus de Very, Evry prévoit de lancer trois autres modèles, dont un pick-up et un cabriolet, soulignant l’engagement de la Turquie dans le secteur des véhicules électriques.

Pré-commandes et plans de production

Yosun Karasu, fondatrice d’Evry, a annoncé que l’entreprise a déjà reçu des pré-commandes pour 150 véhicules et espère les livrer avant la fin de l’année. Evry cherche actuellement un site pour une usine temporaire destinée à produire initialement 800 véhicules. Une usine de production de masse est prévue pour 2025, avec une capacité prévue de 10 000 véhicules par an.

Choix du site et approbations réglementaires

Les provinces de Bursa, Tekirdağ et Kocaeli sont envisagées pour la future usine. Evry a obtenu toutes les approbations réglementaires nécessaires pour Very, préparant ainsi le terrain pour une percée majeure dans la production de véhicules électriques en Turquie.

Progrès rapide et impact sur le marché turc

L’équipe d’Evry a conçu et développé ce véhicule électrique en seulement 300 jours, une preuve de l’innovation rapide dans l’industrie automobile turque. Avec plus de 60 000 véhicules électriques vendus en Turquie au cours des 11 premiers mois de 2023, une augmentation de 867 % par rapport à l’année précédente, ces véhicules représentent désormais 7,1 % de toutes les ventes de véhicules, contre seulement 1,2 % en 2022.

Conclusion et perspectives d’avenir

Avec des ventes de véhicules électriques attendues à environ 100 000 unités cette année, la Turquie se positionne comme un acteur en plein essor dans l’industrie des véhicules électriques. Le démarrage de la production de Very en 2025 marquera un jalon important dans l’histoire automobile turque et pourrait stimuler davantage l’adoption des véhicules électriques dans la région.

