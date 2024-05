Tesla continue de révolutionner l’industrie automobile avec ses avancées en matière de conduite autonome. Récemment, l’entreprise a attiré l’attention mondiale en plaçant l’ancien Premier ministre britannique, Boris Johnson, au volant pour tester son système de conduite autonome Full Self-Driving (FSD) à Los Angeles. Cette expérience unique a suscité beaucoup de discussions et d’enthousiasme.

Boris Johnson, accompagné de sa femme et de son bébé, a eu l’opportunité de tester le FSD (Supervised) de Tesla dans les rues animées de Los Angeles. Ce test supervisé visait à démontrer les capacités avancées du système de conduite autonome de Tesla, tout en garantissant la sécurité des passagers.

Citation :

« BREAKING: Tesla put former UK Prime Minister Boris Johnson in the drivers seat to test FSD (Supervised) in LA with his wife & baby in the car. He was blown away. »

Après cette expérience, Boris Johnson n’a pas caché son émerveillement. Il a déclaré :

« I can report, Ladies and Gents, that the overall effect is astonishing; It’s so human, I gasp, so smooth; At the end of about 45 minutes I feel like a driving test examiner – except that I want to tell the car that it has passed, with flying colours. »