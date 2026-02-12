Famille : Un voyage entre terre et mer au Palais de la Porte Dorée

Vous cherchez une activité qui éveille la curiosité de vos enfants tout en abordant les grands défis de notre planète ? Direction le Palais de la Porte Dorée dans le 12e arrondissement de Paris. Jusqu’au 5 avril 2026, le lieu propose une expérience inédite en faisant dialoguer son célèbre Aquarium tropical avec une grande exposition au Musée national de l’histoire de l’immigration.

🌊 « Migrations et climat » : Une aventure à hauteur d’enfant

L’exposition « Migrations et climat : comment habiter notre monde ? » n’est pas qu’une présentation scientifique ; c’est un parcours sensible qui utilise l’art pour expliquer pourquoi les humains, mais aussi les animaux et les plantes, se déplacent.

Une immersion visuelle : De la Vendée au delta du Mékong, vos enfants découvriront des œuvres fascinantes, comme des photographies de maisons sur pilotis ou des installations artistiques évoquant les icebergs.

Des histoires vraies : Le parcours donne la parole à ceux qui vivent ces changements à travers des vidéos et des témoignages poignants.

Un message d'espoir : L'exposition se termine par une section positive intitulée « Que faire ? », montrant des solutions concrètes comme les écoles flottantes au Bangladesh.

🐠 L’Aquarium tropical : Le clou du spectacle

Indissociable de la visite, l’Aquarium tropical participe pleinement à l’exposition en montrant l’impact du réchauffement sur les fonds marins.+1

5 000 animaux à observer : Explorez 85 bassins peuplés de 500 espèces différentes. Alligators, poissons-clowns et coraux multicolores attendent les petits explorateurs.

Comprendre le vivant : Vous apprendrez comment les écosystèmes marins servent de protection naturelle (comme les récifs coralliens contre les tempêtes) et pourquoi certaines espèces doivent « migrer » sous l'eau pour survivre.

🛠️ Activités et outils pour les familles

Le Palais a tout prévu pour accompagner les parents et les enfants :

Un livre jeunesse dédié : Pour approfondir le sujet à la maison avec des mots simples.

Ateliers et spectacles : Une programmation de contes, de projections et de rencontres est organisée tout au long de l'année autour de l'exposition.

Médiation numérique : Le nouveau parcours du Musée intègre des outils interactifs adaptés à tous les âges pour rendre l'histoire accessible.

🎫 Infos Pratiques & Tarifs

Pour profiter sereinement de votre journée, voici les informations clés :

Horaires : Le Palais est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 17h30, et le week-end de 10h à 19h.

Tarifs (Exposition + Musée + Aquarium) : Plein tarif : 16 €. Tarif réduit : 13 €. Gratuité : Moins de 26 ans, ainsi que pour tous le 1er dimanche de chaque mois (hors exposition temporaire où le tarif est réduit).

Adresse : 293, avenue Daumesnil, 75012 Paris.

Réservation : Fortement conseillée sur le site officiel www.palais-portedoree.fr

Le petit conseil en plus : Finissez votre après-midi par un goûter au bord du lac Daumesnil, situé à deux pas du Palais, pour une journée 100% nature et culture !