Partagez votre passion auto, ce week-end, lors du Gazoline Festival

Ce week-end, les amateurs de moteurs vrombissants, de chromes scintillants et de styles rétro ont rendez-vous au Parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron pour la deuxième édition du Gazoline Festival. Organisée par le magazine Gazoline et Larivière Organisation, cette manifestation s’impose comme un événement incontournable du calendrier automobile.

Un événement pour les passionnés de voitures anciennes

C’est dans un cadre champêtre et festif que plus de 3 000 voitures d’époque, toutes fabriquées avant 1990, seront exposées pour le plaisir des quelque 20 000 visiteurs attendus. Les clubs de passionnés automobiles, dont le CLUB SIMCA FRANCE, MATRA PASSION, RENAULT RAMBLER CLUB et plus d’une centaine d’autres, se sont mobilisés pour cet événement.

La grande diversité des animations proposées illustre parfaitement l’objectif de cette manifestation : offrir à chacun, quelle que soit sa passion automobile, un moment inoubliable. De circuits au Roadbook, explorant des sites notables de la région comme le Château de Chambord et le Musée Matra, aux baptêmes en anciennes, en passant par des cascades « vintage » réalisées par Jacky et Romuald Cottier, disciples du célèbre cascadeur Jean Sunny, il y en aura pour tous les goûts.

Concert et concours d’élégance

N’oublions pas le côté festif de l’événement, qui accueillera des concerts du Black Jack Blues Association et du Twangy & Tom Trio le samedi soir. Plusieurs restaurants proposeront des ambiances variées pour dîner en musique.

Les dédicaces des dessinateurs Gazoline, Jean-Luc Delvaux et François Roussel, apporteront une touche artistique à cet événement. Ils seront disponibles pour signer leurs ouvrages et réaliser des petits dessins personnalisés.

Le Gazoline Festival, c’est aussi l’occasion de récompenser les plus belles pièces du patrimoine automobile à travers le Concours d’élégance FFVE et le Concours d’état, présidé par François Allain, animateur de l’émission Vintage Mecanic et grand spécialiste des anciennes populaires.

Informations Pratiques

Lieu de l’événement : Parc équestre fédéral, Lamotte-Beuvron, Loir-et-Cher (41), France.

Horaires :

Samedi 3 juin 2023 : Ouvert de 9h00 à 20h00

Dimanche 4 juin 2023 : Ouvert de 9h00 à 18h00

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site du festival : www.gazolinefestival.com