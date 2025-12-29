Fin du volant en Israël ? Tesla et le gouvernement préparent le lancement du FSD pour 2026

Israël pourrait devenir un acteur majeur dans le domaine des technologies automobiles intelligentes grâce à l’arrivée potentielle de la technologie Full-Self Driving (FSD) de Tesla prévue pour 2026. Une annonce récente du bureau du Premier Ministre Benjamin Netanyahu confirme qu’Elon Musk a accepté une invitation pour participer à la Conférence sur la Mobilité Intelligente qui se tiendra en mars en Israël.

Une Invitation Prestigieuse

La nouvelle a été partagée à la suite d’un appel conjoint entre le Premier Ministre Netanyahu, la Ministre des Transports Miri Regev, et le directeur national de l’AI, Erez Askal. Le groupe a discuté des collaborations en cours avec Tesla et de l’avancement de la législation sur les véhicules autonomes, soulignant l’engagement d’Israël à se positionner comme leader mondial dans ce secteur.

Un Cap sur l’Innovation

Netanyahu a réitéré son ambition de placer Israël à l’avant-garde de la révolution automobile. Avec un environnement de start-ups dynamique et des infrastructures technologiques avancées, le pays est bien positionné pour adopter et intégrer les véhicules autonomes. L’invitation adressée à Elon Musk pour la conférence est un signe clair de cet engagement.

Législation et Innovation en Vue

Les discussions ont également porté sur la législation future nécessaire pour soutenir cette avancée technologique. L’objectif est de créer des lois qui non seulement permettent le développement des technologies autonomes mais qui garantissent également la sécurité des usagers de la route. Miri Regev a souligné l’importance de telles lois pour sécuriser l’intégration fluide des systèmes FSD dans le quotidien des Israéliens.

Un Pionnier en Mobilité Intelligente

En invitant Elon Musk et en promouvant l’implantation de la FSD, Israël confirme son rôle de pionnier en matière de mobilité intelligente. Ce pas en avant pourrait attirer des investissements et renforcer le positionnement du pays dans l’écosystème global des technologies automobiles.

Conclusion

Avec un horizon fixé à 2026 pour le déploiement de la FSD, Israël se prépare à accueillir une nouvelle ère de transport, marquée par la sécurité, l’innovation et l’efficacité. Le pays est non seulement prêt à embrasser cette technologie, mais souhaite également devenir un modèle pour le reste du monde.