J’ai failli ne jamais passer à la Tesla Model 3. Voilà pourquoi je ne reviendrais en arrière pour rien au monde.

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Je vais être honnête avec vous. Pendant deux ans, j’ai repoussé l’achat. Trop cher, trop risqué, trop « pas pour moi ». J’avais une Peugeot 308 diesel, elle tournait, je n’avais pas envie de me compliquer la vie. Et puis un collègue m’a prêté sa Model 3 le temps d’un week-end. Le lundi matin, j’avais passé commande.

Ce que vous allez lire n’est pas un test technique. C’est ce que j’aurais aimé lire avant d’hésiter aussi longtemps.

Ce que j’ai découvert dès le premier trajet

La première chose qui m’a frappé, c’est le silence. Pas le silence d’une voiture à l’arrêt — celui d’une voiture qui accélère. À 80 km/h, on entend le vent. À 130 km/h sur autoroute, on entend la musique. C’est tout. Après dix ans de moteur diesel, c’est un choc sensoriel.

Le deuxième choc, c’est la réactivité. La Model 3 Grande Autonomie Propulsion développe 258 chevaux. Sur le papier, ça ne dit rien. Dans la réalité, les 0 à 100 km/h en 5,8 secondes se ressentent physiquement — pas comme une sportive qui rugit, mais comme une catapulte silencieuse. Vous appuyez, vous êtes propulsé. C’est aussi simple que ça.

Et puis il y a l’écran de 15,4 pouces. Certains le critiquent, l’accusent de tout centraliser. Après trois semaines, on ne comprend plus pourquoi on aurait besoin d’autre chose.

Ce que disent ceux qui l’ont achetée avant vous

J’ai voulu savoir si mon enthousiasme était partagé, ou si je vivais simplement la lune de miel. Voici ce que m’ont confié plusieurs propriétaires.

Sophie, 41 ans, cadre dans la logistique, Bordeaux. Model 3 Grande Autonomie depuis 14 mois.

« Mon mari était convaincu depuis longtemps. Moi, j’avais peur de tomber en panne sur l’autoroute. La réalité ? Je fais Paris–Bordeaux en deux arrêts de 20 minutes aux Superchargeurs. Je suis arrivée à destination plus reposée qu’avec ma précédente voiture, parce que la conduite est fluide et que je ne cherche plus une station-service à 22h un dimanche soir. Le coût de recharge sur l’ensemble de mes trajets en 2024 : 380 euros. Mon ancien plein de gasoil me coûtait 90 euros toutes les deux semaines. »

Marc, 53 ans, commercial, region lyonnaise. Model 3 Propulsion, 28 000 km en 18 mois.

« Je fais 40 000 km par an pour mon travail. J’avais des a priori sur l’autonomie. Aujourd’hui, je recharge principalement à la maison la nuit, et sur les Superchargeurs pour les longues distances. Je n’ai jamais été en panne. Ce qui m’a le plus surpris ? Le coût total de possession. J’ai calculé : entre le carburant économisé, l’entretien réduit au minimum — pas de vidange, pas de courroie de distribution, pas de filtre à particules — et la carte Avantage Tesla, j’économise environ 4 200 euros par an par rapport à mon ancien break diesel. En trois ans, la différence de prix à l’achat est absorbée. »

Léa, 35 ans, architecte indépendante, Paris. Model 3 Highland depuis 8 mois.

« J’habite en appartement, sans borne à domicile. C’était mon plus grand frein. En réalité, je charge 90% du temps au Superchargeur de mon quartier, en 25 minutes, pendant que je fais mes courses. J’ai aussi négocié avec mon syndic l’installation d’une borne en parking : ça a pris quatre mois mais c’est en place. Ce que personne ne vous dit avant l’achat : les mises à jour over-the-air changent réellement la voiture. En huit mois, j’ai eu trois mises à jour majeures. Ma voiture conduit mieux aujourd’hui qu’au premier jour. »

Les chiffres qui font réfléchir

Au-delà des ressentis, voici les données qui ont finalement emporté ma décision.

Coût au kilomètre (estimation moyenne France 2025)

Diesel (berline compacte) Tesla Model 3 Propulsion Carburant / énergie ~9 cts/km ~2,5 cts/km (recharge domicile) Entretien annuel moyen 800–1 200 € 150–300 € Assurance (profil similaire) base identique base identique Total sur 60 000 km ~8 400 € ~2 100 €

Autonomie réelle (conditions mixtes, données utilisateurs Tesla Mag community, hiver compris) : 440–480 km pour la Grande Autonomie, 360–400 km pour la Propulsion. Suffisant pour 95% des trajets du quotidien sans planification particulière.

Réseau Superchargeur en France : plus de 700 stations, soit plus de 4 500 bornes actives. Couverture autoroutière quasi-totale. Temps de charge moyen pour récupérer 200 km d’autonomie : 18 à 22 minutes sur V3 (250 kW).

Ce qu’on ne vous dit pas dans les brochures

Il y a des aspects que j’aurais aimé connaître avant.

L’Autopilot change la relation à la conduite. Je ne parle pas de voiture autonome — la Model 3 n’en est pas une. Je parle d’un système qui maintient le véhicule dans sa voie, gère les distances de sécurité, et ralentit seul dans les embouteillages. Sur l’A6 un vendredi soir en juillet, c’est une différence de fatigue considérable.

Le coffre avant (le « frunk ») existe. 88 litres de stockage supplémentaire sous le capot avant. Idéal pour les bagages qui ne doivent pas se mélanger aux courses. Les propriétaires adorent. Les passagers s’en amusent.

La communauté Tesla est réelle. Ce n’est pas du marketing. Forums, groupes, entraide entre propriétaires pour optimiser les itinéraires, partager les bons plans de recharge, installer les accessoires. Quand vous achetez une Tesla, vous rejoignez quelque chose qui ressemble davantage à un club qu’à une simple marque automobile.

Et les défauts alors ?

Je ne vais pas vous vendre un rêve sans nuances.

L’interface peut déstabiliser les premières semaines. Tout passe par l’écran — les essuie-glaces, le chauffage, l’ouverture de coffre. Il faut un temps d’adaptation. Aucun propriétaire interrogé n’a dit vouloir « revenir en arrière » après ce cap, mais il existe.

En hiver, l’autonomie chute. Comptez 15 à 25% de perte par grand froid. Avec la préconditionnement de batterie — la voiture chauffe seule avant votre départ, planifié depuis l’application — l’impact est limité, mais il est réel.

Et le prix reste un investissement. La Model 3 Propulsion débute à 42 990 € en France au moment de la rédaction de cet article. Le bonus écologique sous conditions de ressources peut atteindre 4 000 €. Le leasing longue durée est accessible dès 450 €/mois selon les configurations.

Alors, on franchit le cap ?

Je ne cherche pas à vous convaincre. Je vous donne ce que j’aurais voulu lire.

Ce que je sais : quand Sophie me dit qu’elle n’a pas regardé une station-service depuis quatorze mois, quand Marc me montre ses économies calculées au centime, quand Léa me raconte que sa voiture « s’est améliorée toute seule » — ce ne sont pas des arguments de vendeur. Ce sont des expériences vécues.

La Model 3 n’est pas une voiture parfaite. C’est une voiture différente. Différente dans sa façon de se recharger, de s’entretenir, d’évoluer, de se conduire.

Après dix-huit mois au volant, je n’ai qu’un regret : avoir attendu deux ans de trop.

Vous avez une Tesla depuis moins d’un an ? Vous hésitez encore à franchir le cap ? Partagez votre expérience en commentaire — les meilleures confessions seront publiées dans notre prochaine série.