« Bluffant ! » Eric Larchevêque teste le FSD Tesla en France et annonce la fin du transport urbain tel qu’on le connaît

C’est sur son compte X (@EricLarch) qu’Eric Larchevêque a détaillé les performances du système Full Self-Driving de Tesla. Les capacités qu’il a observées dépassent largement l’image d’une voiture prudente à l’excès, souvent associée aux débuts de la conduite autonome.

« Et franchement, c’est bluffant ! Je n’ai sincèrement pas pu voir la différence en tant que passager entre une conduite humaine et la conduite FSD de Tesla, » confie-t-il.

Les points qui l’ont le plus impressionné sont les suivants :

Fluidité et dynamisme : La conduite est jugée « agressive tout en évitant les à-coups » et la fluidité est « impressionnante ».

La conduite est jugée « agressive tout en évitant les à-coups » et la fluidité est « impressionnante ». Gestion du trafic : Le véhicule double « sans hésiter les voitures en warning » et gère avec aisance les situations complexes, passant « facilement les stops même avec peu de visibilité ».

Le véhicule double « sans hésiter les voitures en warning » et gère avec aisance les situations complexes, passant « facilement les stops même avec peu de visibilité ». Sécurité et courtoisie : Le système « laisse parfaitement le passage aux piétons », démontrant une intégration réussie dans le tissu urbain.

Le système « laisse parfaitement le passage aux piétons », démontrant une intégration réussie dans le tissu urbain. Stationnement intégré : La voiture va jusqu’à se garer « toute seule à destination (et tourne pour trouver une place !) », une fonctionnalité clé pour le confort en ville.

La conduite autonome supervisée arrive en France !



J’ai pu tester le FSD Tesla à Saint-Ouen, juste à côté de Paris, dans des conditions réelles d’utilisation (pluie, ronds-points, piétons…).



Et franchement, c’est bluffant !



✅ la conduite est agressive tout en évitant les… pic.twitter.com/Q4LnXWkdUw — Eric Larchevêque (@EricLarch) December 4, 2025

Ni « veau », ni stress : l’équilibre parfait

L’une des plus grandes inquiétudes concernant la conduite autonome, souvent exprimée par les utilisateurs, n’est pas tant la sécurité que la crainte de se retrouver au volant d’une voiture trop lente et qui subirait l’impatience des autres conducteurs.

Eric Larchevêque avoue que c’était sa propre préoccupation majeure : se retrouver dans un « veau » qui se fait klaxonner en permanence.

« Et j’avoue que le FSD est suffisamment agressif pour ne pas se laisser faire sans pour autant créer le moindre sentiment de stress. »

Le FSD de Tesla semble donc avoir trouvé un équilibre crucial : être suffisamment assertif pour s’intégrer dans un trafic dense comme celui de la région parisienne, tout en conservant un haut niveau de sécurité et de confort pour le passager.

🗓️ Un déploiement européen en 2026 ?

Au-delà de la performance technique actuelle, l’élément le plus marquant est l’ambition de Tesla pour l’avenir proche.

La marque américaine viserait une autorisation d’utilisation complète du FSD partout en Europe, y compris en France, dès le second semestre 2026.

Même si M. Larchevêque reconnaît qu’il reste « pas mal d’obstacles à franchir », l’autorisation récente du test FSD en conditions réelles à Paris est en elle-même considérée comme une « belle avancée » réglementaire.

La révolution du transport urbain est en marche

Si Tesla parvient à concrétiser cette autorisation de déploiement à grande échelle, les implications iront bien au-delà du simple marché automobile.

« Si Tesla réussit son pari, c’est tout l’écosystème du transport urbain (taxis, VTC, etc.) qui sera redéfini. Et plus vite qu’on ne l’imagine. »

L’arrivée d’une technologie capable de remplacer efficacement la conduite humaine, même dans les environnements urbains les plus complexes, sonnerait le début d’une refonte majeure pour les métiers de chauffeurs professionnels et les modèles économiques des plateformes de mobilité. L’expérience d’Eric Larchevêque confirme que la conduite autonome n’est plus une promesse lointaine, mais une réalité étonnamment performante, prête à bousculer nos villes.