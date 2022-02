Isiohm devient installateur partenaire du constructeur Tesla

ISIOHM devient installateur certifié de bornes de recharge pour la firme américaine en France !

UN CONSTRUCTEUR A LA POINTE DE L’INNOVATION

Dirigé par le célèbre Elon Musk, Tesla s’est donné pour mission « d’accélérer la transition mondiale vers un schéma énergétique durable ». La marque est reconnue sur le marché de l’automobile électrique pour ses idées et innovations technologiques révolutionnaires.

Outre le pilotage automatique qui reste leur fonction phare, les différents modèles affichent des performances stupéfiantes. Que ce soit en termes de conduite ou d’autonomie. Tesla est un précurseur qui stimule la compétitivité sur le marché de l’automobile électrique.

Un pari doublement réussi pour la firme qui se place aujourd’hui comme leader sur le marché de l’électromobilité. En septembre 2021, la Tesla Model 3 est le modèle le plus vendu en Europe avec 24 600 exemplaires écoulés. Soit une part de marché de 2,6 %, devant la Renault Clio vendue à 18 300 exemplaires, tandis que la Dacia Sandero termine en troisième position.

ISIOHM x TESLA : UN PARTENARIAT QUI ROULE

Le géant américain a mis à la disposition de ses clients plusieurs options de recharge. En plus du réseau toujours grandissant de chargeurs et de super-chargeurs Tesla, l’option la plus intéressante pour les propriétaires de leurs véhicules est la recharge à domicile durant la nuit.

Pour ce faire, Tesla recommande de faire appel à un électricien. Afin d’installer un connecteur mural, ou wallbox, à proximité de votre place de stationnement pour un accès pratique et facile. Vous pouvez désormais faire appel à ISIOHM comme installateur agrée Tesla sur l’intégralité du territoire français.

L’équipe vous accompagne dans l’élaboration d’un devis sur mesure. Elle vous aide également à constituer votre dossier de demande d’aide. Les techniciens ISIOHM sont formés en continu. Ils vous font bénéficier d’un niveau de compétences à la hauteur des innovations technologique du matériel Tesla.

Ce partenariat nous engage à respecter la charte d’installateur agréé TESLA en plus de la certification IRVE qui garantit la prime ADVENIR. Tous les modèles commercialisés de la firme (Tesla Model 3, Tesla Model S, Tesla Model X ou Tesla Model Y) sont compatibles avec les bornes de recharge ISIOHM.

CONCRETEMENT, QUEL EST LE FONCTIONNEMENT ?

La borne peut être posée en France mais attention : il y a 2 restrictions.

Poser un obturateur pour être raccord avec la NF-C-15-100 (« Installations électriques basse tension »). Cette norme permet d’être notamment éligible aux primes Advenir.

Le client doit impérativement acheter sa borne sur le site Tesla. En effet, la marque ne fournit pas de bornes aux installateurs.

A noter : Le Wall Connector est doté de la technologie Wi-Fi pour communiquer avec les routeurs, les véhicules, les appareils mobiles, d’autres Wall Connector et d’autres produits Tesla situés sur le site local.

Une très bonne nouvelle pour ISIOHM. L’entreprise annonce sa fierté de présenter à ses clients son « nouveau partenariat avec le géant de l’innovation automobile électrique » sur son site. Mais aussi et surtout, c’est une excellente nouvelle pour les propriétaires de Tesla qui attendaient ce genre de partenariat !