Si vous êtes propriétaire d’une Tesla Model 3 (2017-2023) ou Model Y (2020-2023), vous savez que l’expérience de conduite minimaliste et futuriste de Tesla est unique en son genre. Cependant, devoir détourner le regard vers l’écran central pour vérifier des informations essentielles comme la vitesse, l’autonomie ou la pression des pneus peut parfois être inconfortable. C’est là que le VXDAS Tesla Ultra Mini Screen Affichage Dashboard (4.6″ sans Carplay ni caméra frontale) entre en jeu, un accessoire conçu pour améliorer votre confort et votre sécurité au volant. Disponible dès maintenant sur Amazon à seulement 77,11 € avec une remise de 5 % (au lieu de 81,25 €), cet écran tête haute est un must-have pour tout propriétaire de Tesla souhaitant personnaliser son véhicule tout en optimisant son expérience de conduite. Achetez-le dès maintenant sur Amazon !

Pourquoi choisir le VXDAS Tesla Ultra Mini Screen ?

Le VXDAS Ultra Mini Screen est bien plus qu’un simple gadget : il s’agit d’une solution intelligente qui s’intègre parfaitement à l’esthétique épurée de votre Tesla tout en offrant des fonctionnalités pratiques. Inspiré du tableau de bord des Tesla Model S et X, cet écran compact de 4,6 pouces se fixe directement sur le tableau de bord, juste devant vos yeux, pour vous permettre de rester concentré sur la route.

Voici les principales raisons pour lesquelles cet accessoire est un excellent ajout à votre Tesla :

1. Conduite plus sûre et intuitive

L’un des principaux avantages de cet écran tête haute (HUD) est qu’il élimine le besoin de tourner la tête vers l’écran central pour consulter des informations cruciales. Avec le VXDAS Ultra Mini Screen, vous avez sous les yeux, en temps réel, des données essentielles telles que :

La vitesse (en km/h ou MPH),

(en km/h ou MPH), L’ autonomie et l’utilisation de la batterie,

et l’utilisation de la batterie, Les clignotants et l’état des feux,

et l’état des feux, La pression des pneus ,

, La température extérieure ,

, Le kilométrage et l’heure.

En gardant ces informations directement dans votre champ de vision, cet écran réduit les distractions et améliore votre concentration, rendant chaque trajet plus sûr. Comme le souligne un utilisateur satisfait sur Amazon : « Cet affichage de la vitesse et des clignotants était primordial. Tourner la tête à droite n’est pas naturel. »

2. Design élégant et intégration parfaite

Le VXDAS Ultra Mini Screen a été conçu pour s’intégrer harmonieusement à l’intérieur de votre Tesla. Avec son écran IPS tactile haute définition (résolution 960×320), il offre un look OEM (Original Equipment Manufacturer) qui donne l’impression qu’il fait partie intégrante du véhicule. Son design compact et discret ne bloque pas les sorties d’air et s’adapte parfaitement aux points de montage d’usine, préservant l’esthétique minimaliste de votre Model 3 ou Y.

De plus, l’écran propose des modes jour (blanc) et nuit (noir) avec un réglage intelligent de la luminosité, garantissant une visibilité optimale dans toutes les conditions d’éclairage. Un client a commenté : « Ce dispositif a un look OEM, il s’intègre parfaitement dans la voiture. »

3. Compatibilité et installation facile

Cet écran est spécialement conçu pour les Tesla Model 3 (2017-2023) et Model Y (2020-2023), et il est compatible avec les processeurs Intel Atom et AMD Ryzen. Pas besoin de vous inquiéter de la compatibilité : il vous suffit de vérifier la version de votre processeur via l’écran central de votre Tesla (sous « Logiciel > Informations supplémentaires > Processeur ») et de sélectionner le câble correspondant inclus dans le pack.

L’installation est de type Plug-and-Play, ne nécessitant ni perçage, ni découpe, ni modification permanente de votre véhicule. Avec les bons outils (un tournevis Torx, un levier et une lampe LED, non fournis), l’installation peut être réalisée en 20 à 30 minutes en suivant des tutoriels vidéo disponibles sur YouTube. Aucune compétence technique avancée n’est requise, et l’écran peut être facilement retiré si vous restituez un véhicule loué.

4. Synchronisation en temps réel

Grâce à une puce intelligente intégrée, le VXDAS Ultra Mini Screen synchronise les données de conduite en temps réel avec le système de votre Tesla, sans aucun décalage. Que ce soit pour afficher la vitesse, l’état des portes, ou les alertes de pression des pneus, cet écran garantit une expérience fluide et fiable.

5. Un prix abordable pour une valeur ajoutée

À seulement 77,11 € avec une remise de 5 %, cet accessoire offre un excellent rapport qualité-prix. Comparé à d’autres écrans tête haute sur le marché, le VXDAS Ultra Mini Screen se distingue par son design compact, sa facilité d’installation et sa compatibilité universelle avec les Model 3 et Y. De plus, Amazon propose des retours gratuits et une option de paiement en 4 fois à 19,72 € par mois (avec 2,3 % de frais inclus), rendant cet achat encore plus accessible.

Ce que disent les utilisateurs

Avec une note moyenne de 3,5 étoiles sur 5 basée sur 55 avis sur Amazon, le VXDAS Ultra Mini Screen est apprécié pour sa praticité et son esthétique. Voici quelques retours d’utilisateurs :

Points forts : « Le produit est fantastique, il donne toutes les informations nécessaires sur l’écran et a un look OEM. » (Royaume-Uni, 21 décembre 2023) « Installation un peu compliquée, mais le résultat en vaut la peine. La vitesse et les clignotants devant les yeux, c’est un vrai plus. » « Comme un original de Tesla, s’il y en avait un. Cet écran ne bloque pas les sorties d’air, ce qui est un gros avantage. » (Allemagne)

: Points à considérer : Certains utilisateurs ont noté que l’installation peut être délicate, notamment pour accéder aux câbles sous la boîte à gants. Il est recommandé de se munir d’outils appropriés et de suivre des tutoriels vidéo. Quelques clients ont signalé des problèmes de mise à jour logicielle affectant l’affichage de la batterie ou de l’autonomie après une mise à jour Tesla. Une mise à jour OTA (Over-The-Air) peut souvent résoudre ces soucis. J’achète ce produit directement sur Amazon

:

Pourquoi acheter maintenant ?

Le VXDAS Tesla Ultra Mini Screen est actuellement en stock sur Amazon, mais il ne reste que 10 exemplaires disponibles chez certains vendeurs. Avec une remise de 5 % et la possibilité de payer en plusieurs fois, c’est le moment idéal pour investir dans cet accessoire qui transformera votre expérience de conduite. De plus, la livraison gratuite est disponible pour les membres Amazon Prime, et les retours gratuits offrent une tranquillité d’esprit supplémentaire.

L’installation est simple, mais nécessite un peu de préparation. Voici les étapes de base :

Vérifiez votre processeur : Accédez à l’écran central de votre Tesla, allez dans « Logiciel > Informations supplémentaires » et notez si vous avez un processeur Intel Atom ou AMD Ryzen. Rassemblez vos outils : Vous aurez besoin d’un tournevis Torx, d’un outil de levier (comme un couteau suisse) et d’une lampe LED (idéalement frontale). Suivez un tutoriel vidéo : Recherchez des guides d’installation sur YouTube adaptés à votre modèle et année de Tesla. Branchez les câbles : Retirez les panneaux de porte et la garniture centrale, connectez le câble correspondant à votre processeur, et fixez l’écran aux points de montage d’usine. Testez et profitez : Une fois installé, l’écran s’allume automatiquement et synchronise les données.

Conclusion : Un accessoire indispensable pour votre Tesla

Le VXDAS Tesla Ultra Mini Screen Affichage Dashboard (4.6″ sans Carplay ni caméra frontale) est l’accessoire parfait pour les propriétaires de Tesla Model 3 et Y qui souhaitent une conduite plus sûre, confortable et stylée. Avec son design OEM, sa synchronisation en temps réel et son installation Plug-and-Play, cet écran tête haute offre une valeur ajoutée exceptionnelle pour seulement 77,11 €. Ne manquez pas cette opportunité d’améliorer votre Tesla tout en profitant d’une remise exclusive et de conditions de paiement flexibles.

Commandez dès maintenant sur Amazon et découvrez une nouvelle façon de conduire votre Tesla ! Achetez-le ici.

Note : Les prix et la disponibilité sont sujets à changement. Vérifiez les détails sur Amazon avant de finaliser votre achat. Tesla Mag peut percevoir une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation.