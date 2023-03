Guide bornes de recharge et installateurs sur Tours

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Tours. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Tours ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge à Tours.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Tours

Réseau publique Adresse Tarifs Indigo 113 Place Anatole France, 37000 Tours 0,033 € / minute Auchan Fr 272 Avenue André Maginot, 37100 Tours Gratuit Federation française du batiment 30 rue francois hardouin, 37100 Tours Gratuit Ikea Carrefour de Rochepinard, 37000 Tours Gratuit Modulo-energies 79 Rue Giraudeau, 37000 Tours 0,528 € / kWh

Qui est Auchan Fr ?

Le réseau Auchan FR est un réseau de supermarchés qui propose à ses clients des bornes de recharge pour les voitures électriques. Avec 101 zones de charge réparties sur l’ensemble du territoire, Auchan FR permet aux conducteurs de véhicules électriques de recharger leur batterie en toute simplicité et en toute sécurité, tout en faisant leurs courses.

Cette initiative témoigne de l’engagement d’Auchan en faveur de la mobilité électrique, en offrant une solution pratique et accessible à ses clients.

Qui est Modulo-Energies ?

Modulo Énergies est un réseau public de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides. Ils sont spécialisés dans le déploiement, l’installation, la maintenance et l’exploitation de bornes de recharge accessibles au grand public. Modulo Énergies travaille en partenariat avec des acteurs locaux tels que les collectivités territoriales, les entreprises et les syndicats d’énergie pour proposer des solutions de recharge adaptées à chaque territoire.

Leur objectif est de faciliter l’accès à la recharge des véhicules électriques et hybrides et de contribuer ainsi à la transition énergétique.

Les meilleurs installateurs de bornes à Tours

Installateurs locaux Adresse Corneillet 3 Allée simone signoret, 37300 Joué lès tours Agence Tous Services 11 Rue du Champ Brique, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire Leboeuf Fillon 2 Rue du Bon Raisin, 37600 Loches Dav’Elek 7 Place Jehan d’Alluye, 37370 Saint-Christophe-sur-le-Nais Bonsens SARL 7 rue de la Sublainerie, 37510 Ballan-Miré

Corneillet

L’entreprise Corneillet, située à Joué-lès-Tours, se spécialise dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Grâce à leur expertise dans le domaine, ils proposent des solutions adaptées aux besoins de leurs clients, allant de l’installation à la maintenance des bornes de recharge pour les entreprises, les commerces ou les copropriétés.

Avec Corneillet, les clients peuvent bénéficier d’un service de qualité et d’un accompagnement personnalisé pour leurs projets de mobilité électrique.

Agence tous services

Agence Tous Services est une entreprise qui propose depuis 2010 une expertise variée pour répondre aux besoins des particuliers et des professionnels. En plus de ses services de dépannage et de maintenance, l’entreprise propose également des services d’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Avec son expérience et son savoir-faire dans le domaine de l’électricité, Agence Tous Services est capable de fournir des solutions personnalisées et de qualité pour répondre aux besoins de ses clients en matière de recharge de véhicules électriques.

Leboeuf Fillon

Leboeuf Fillon est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Agréés IRVE, les experts de l’entreprise réalisent une étude approfondie de vos besoins pour proposer des solutions clé en main adaptées à votre situation, que ce soit pour votre logement ou vos locaux professionnels.

Leboeuf Fillon a à cœur de démocratiser l’installation de bornes de recharge en Sud Touraine et s’engage à fournir des services de qualité pour accompagner les clients dans leurs projets tout en respectant les préoccupations environnementales.

Dav’Elek

Dav Elek est une entreprise spécialisée en travaux électriques à Saint-Christophe-sur-le-Nais en Indre-et-Loire. En plus des travaux d’installation et de dépannage électrique courants, l’équipe d’électriciens propose également des services de pose de bornes de recharge pour véhicules électriques. Ils se déplacent en Indre-et-Loire (37) et en Sarthe (72) pour réaliser une étude de vos besoins et vous proposer une solution adaptée à votre situation. Que ce soit pour une installation dans votre domicile ou dans vos locaux professionnels, Dav Elek possède le savoir-faire et les compétences nécessaires pour mener à bien votre projet.

Bonsens SARL

Bonsens SARL est une entreprise spécialisée dans les travaux de plomberie, de chauffage et d’électricité. Depuis sa création en 1983, elle a su développer son expertise et étendre son offre de services pour répondre aux besoins de sa clientèle, tant auprès des particuliers que des professionnels.

En plus de ses activités principales, Bonsens SARL propose également l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, afin de répondre aux enjeux environnementaux actuels et aux besoins croissants des utilisateurs de voitures électriques.