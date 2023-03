Guide bornes de recharge et installateurs à Angers

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Angers. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Angers ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge sur Angers.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Angers

Réseau publique Adresse Tarifs Rossini Energy 82 Rue de la Croix Blanche, 49100 Angers Parking sous terrain du mail Avenue du 11 Novembre 1918, 49100 Angers Gratuit Waat Bio Coop 50 Boulevard du Doyenné, 49100 Angers 0,33 € / kWh SiemL Place Jean Moulin, 49100 Angers 1,109 € + 0,251 € / kWh Shell 18 Boulevard Gaston Birgé ,49100 Angers 0,594 € / kWh

Qui est Rossini Energy ?

Rossini Energy est une entreprise qui se spécialise dans la conception et la fabrication de bornes de recharge pour véhicules électriques. Leur philosophie est de proposer des produits durables et de qualité, fabriqués en France. Ils utilisent des matériaux de qualité supérieure, tels que leur poteau en bois fabriqué par un charpentier de la côte d’Opale. De plus, Rossini Energy travaille avec un ESAT à Lille pour la fabrication des câbles de leurs bornes de recharge. Tout l’assemblage est ensuite réalisé dans leur atelier à Villeneuve d’Ascq, dans un bâtiment à zéro émission de CO₂ grâce à la présence de panneaux photovoltaïques et du stockage d’énergie par batterie. Rossini Energy s’engage ainsi à fournir des produits de haute qualité, durables et respectueux de l’environnement.

Qui est SiemL ?

Le Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire (Siéml) est un acteur majeur du service public de l’énergie dans le département. Il a pour mission d’assurer la distribution de l’électricité et du gaz naturel sur le territoire, ainsi que de promouvoir les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique auprès des collectivités et des particuliers. Siéml travaille en partenariat avec des entreprises locales pour fournir des services de qualité et de proximité à ses clients. Ils proposent également des services de conseil et d’accompagnement pour aider les collectivités et les particuliers à optimiser leur consommation d’énergie et à réduire leur impact environnemental. Siéml est ainsi un acteur engagé et innovant dans le domaine de l’énergie, en phase avec les enjeux environnementaux et les besoins des territoires.

Les meilleurs installateurs de bornes à Angers

Installateurs locaux Adresse DNM ELEC 10 rue Jean Perrin 49000 Angers Acom Solaire Zone d’activité la bohalle – 49800 Loire-Authion Link Elec 30, Bd du Doyenné49100 Angers Savitec 2 Rte de la Chapelle, 49000 Écouflant Thelec 3 boulevard des bretonnieres, 49124 Saint Barthelemy d’Anjou

Dnm Elec

DNM ELEC est une entreprise spécialisée dans l’électricité générale, proposant ses services aux particuliers et aux professionnels autour d’Angers. Leur équipe d’électriciens qualifiés est à votre disposition pour tous vos projets d’installation électrique, qu’il s’agisse d’une installation traditionnelle, d’une mise à niveau de l’existant ou encore de projets plus spécifiques tels que de la domotique ou l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Ils sont compétents et expérimentés pour réaliser tous types de travaux électriques, en respectant les normes de sécurité en vigueur.

Si vous êtes à la recherche d’un professionnel pour l’installation de votre borne de recharge à Angers et ses environs, DNM ELEC est un choix sûr et fiable pour bénéficier d’un service de qualité.

Acom’ Solaire

ACOM’SOLAIRE est une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, proposant des solutions écologiques et durables pour les particuliers et les professionnels autour d’Angers. Ils offrent également des services d’installation de bornes de recharge électrique pour les véhicules électriques. Avoir une borne de recharge électrique à domicile ou dans son entreprise est un choix écologique et économique pour les propriétaires de voitures électriques. En installant une borne de recharge, vous pouvez recharger rapidement votre véhicule électrique à tout moment, sans avoir à dépendre des bornes publiques. ACOM’SOLAIRE dispose d’une équipe d’experts qualifiés pour réaliser l’installation de votre borne de recharge électrique en toute sécurité et en respectant les normes en vigueur.

Ils vous guideront également dans le choix de la borne de recharge la mieux adaptée à vos besoins et à votre budget.

Link Elec

LINK ELEC est une entreprise spécialisée dans l’électricité, offrant des services de distribution, d’installation et de gestion d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Depuis 2012, LINK ELEC est partenaire ENEDIS, et peut répondre à vos besoins d’installations électriques dans les logements, commerces et petits tertiaires. Ils détiennent les qualifications nécessaires pour la pose de bornes de recharge électrique, et sont labellisés par le programme ADVENIR pour leurs offres destinées aux professionnels et copropriétés. Ils possèdent également la qualification QUALIFELEC IRVE, gage de qualité pour les clients qui cherchent un installateur de bornes de recharge fiable et compétent.

En choisissant LINK ELEC, vous bénéficiez d’un service personnalisé et de qualité pour l’installation de votre borne de recharge, ainsi que d’un suivi efficace pour l’entretien et la gestion de votre infrastructure de recharge électrique.

Savitec

Savitec est une entreprise d’électricité offrant une large gamme de services pour les particuliers et les entreprises. Ils se spécialisent dans les travaux en courant faible.Savitec offre également des services d’installation de bornes de recharge de voiture électrique à Angers (49). Ils sont compétents dans les dernières normes et technologies pour votre habitation, magasin, entreprise et peuvent vous aider à passer vos réseaux en interne pour une meilleure connectivité et des performances optimales.

Les experts en courant faible de Savitec sont reconnus pour la qualité de leurs prestations et sont en mesure de prendre en charge tous les travaux nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de vos installations électriques.

Thelect

Thelect est une entreprise professionnelle de l’électricité, basée à ST BARTHELEMY D’ANJOU et membre du réseau des Électriciens Certifiés par Legrand. Ils offrent une large gamme de services, notamment la pose de bornes électriques, la mise en place d’équipements électriques tels que des prises, des interrupteurs, des disjoncteurs, des tableaux électriques, ainsi que des visiophones. Ils sont également experts dans le respect des normes NF C 15-100 pour les locaux d’habitation.

Que vous ayez besoin d’un électricien pour des travaux personnels tels que votre maison ou votre appartement, ou pour des travaux professionnels dans des commerces ou des bureaux d’entreprises, Thelect est en mesure de vous accompagner et de vous proposer des solutions connectées adaptées à vos besoins.

N’hésitez pas à les contacter dès maintenant pour avancer sur votre projet d’électricité.