Le Luxembourg, en pleine transition énergétique, voit une croissance rapide des véhicules électriques (VE). Pour soutenir cette tendance, il est crucial de disposer d’infrastructures de recharge adéquates. Ce guide vise à informer les lecteurs sur les principaux installateurs de bornes de recharge au Luxembourg, en mettant en lumière leurs services, spécificités et contacts.

1. Phenix.lu

Services : Spécialiste en solutions de recharge pour VE, offrant des installations personnalisées.

: Spécialiste en solutions de recharge pour VE, offrant des installations personnalisées. Contact : info@phenix.lu

: info@phenix.lu Points Forts: Expertise dans les systèmes de recharge intelligents.

2. EcoHabitatLux

Services : Propose des solutions écologiques pour les maisons, y compris l’installation de bornes de recharge.

: Propose des solutions écologiques pour les maisons, y compris l’installation de bornes de recharge. Contact : info@ecohabitatlux.lu

: info@ecohabitatlux.lu Points Forts: Intégration de solutions éco-responsables.

3. Electris

Services : Installation de bornes de recharge, avec une attention particulière aux besoins commerciaux.

: Installation de bornes de recharge, avec une attention particulière aux besoins commerciaux. Contacts : agostinho@electris.lu, mehic@electris.lu

: agostinho@electris.lu, mehic@electris.lu Points Forts: Expertise dans les solutions commerciales et industrielles.

4. Enovos

Services : Fournisseur d’énergie offrant des services d’installation de bornes de recharge.

: Fournisseur d’énergie offrant des services d’installation de bornes de recharge. Contact : info@enovos.eu

: info@enovos.eu Points Forts: Large gamme de services énergétiques.

5. Electro Joma

Services : Spécialisé dans les installations électriques, y compris les bornes de recharge.

: Spécialisé dans les installations électriques, y compris les bornes de recharge. Contact : info@electrojoma.lu

: info@electrojoma.lu Points Forts: Expérience dans les installations électriques complexes.

6. STULUX

Services : Offre des solutions d’éclairage et de recharge VE.

: Offre des solutions d’éclairage et de recharge VE. Contact : info@stulux.lu

: info@stulux.lu Points Forts: Combinaison d’éclairage et de recharge.

7. Sudstroum

Services : Installation de bornes de recharge avec une orientation vers l’efficacité énergétique.

: Installation de bornes de recharge avec une orientation vers l’efficacité énergétique. Contact : backoffice@sudstroum.lu

: backoffice@sudstroum.lu Points Forts: Focus sur l’efficacité et l’économie d’énergie.

8. Matelec

Services : Entreprise belge étendant ses services au Luxembourg, spécialisée dans l’installation de bornes de recharge.

: Entreprise belge étendant ses services au Luxembourg, spécialisée dans l’installation de bornes de recharge. Contact : contact@matelec.be

: contact@matelec.be Points Forts: Expérience internationale.

9. Ville de Luxembourg

Services : Offre des informations sur les infrastructures de recharge publiques.

: Offre des informations sur les infrastructures de recharge publiques. Contact : circulation@vdl.lu

: circulation@vdl.lu Points Forts: Renseignements sur les options de recharge publiques.

10. Group SECO

Services : Fournit des solutions de recharge pour VE et conseils en énergie.

: Fournit des solutions de recharge pour VE et conseils en énergie. Contact : info.lux@groupseco.com

: info.lux@groupseco.com Points Forts: Conseils en efficacité énergétique.

11. En+ Group

Services : Entreprise internationale offrant des solutions de recharge.

: Entreprise internationale offrant des solutions de recharge. Contact : sales@en-plus.com.cn

: sales@en-plus.com.cn Points Forts: Technologie de recharge avancée.

Conclusion

Ce guide offre une vue d’ensemble des principaux acteurs dans le domaine de l’installation de bornes de recharge au Luxembourg. Chaque entreprise apporte sa propre expertise et ses services spécialisés, permettant ainsi aux consommateurs et aux entreprises de trouver une solution adaptée à leurs besoins spécifiques. Pour une installation efficace et conforme, il est conseillé de contacter directement ces entreprises pour obtenir des conseils personnalisés et des devis.