Tesla-Mag : Un soutien clé pour l’essor de l’électromobilité dans la région Grand Est

En cette ère de transition énergétique, Tesla-Mag étend son réseau de partenaires dans le Grand Est, une région clé dans le développement de la mobilité électrique en France. Les villes de Strasbourg, Mulhouse, Metz, Reims et Nancy, parmi d’autres, sont au cœur de cette expansion, enregistrant une croissance notable de la demande en véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Un marché de la mobilité électrique en plein essor

Selon l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), la région du Grand Est a enregistré une augmentation significative de 35% des immatriculations de véhicules électriques et hybrides en 2022 par rapport à l’année précédente. Cette croissance s’est accompagnée d’une augmentation de la demande d’installation de bornes de recharge à domicile et dans les entreprises.

Plus spécifiquement, Strasbourg et Mulhouse, deux des plus grandes villes de la région, ont vu le nombre de véhicules électriques augmenter respectivement de 40% et 38% en 2022. De plus, Metz, Reims et Nancy ont également enregistré une croissance soutenue, contribuant au dynamisme du marché de l’électromobilité dans le Grand Est.

Une demande exponentielle en bornes de recharge

La région Grand Est, avec sa population de plus de 5,5 millions d’habitants, est en tête du mouvement vers l’adoption des véhicules électriques. Selon l’Observatoire National des Véhicules Electriques, la région a connu une croissance de 110% des immatriculations de véhicules électriques entre 2019 et 2022. Cette augmentation spectaculaire des ventes de véhicules électriques a naturellement stimulé la demande pour l’installation de bornes de recharge, que ce soit dans les espaces publics, les entreprises ou chez les particuliers.

Tesla-Mag, un partenaire de confiance

Face à cette demande croissante, Tesla-Mag consolide sa position d’acteur incontournable dans le domaine de l’électromobilité. Grâce à son réseau de partenaires dédiés à l’installation de bornes de recharge, Tesla-Mag a su se faire une place sur le marché. Il est reconnu pour la qualité de ses prestations, de l’installation à la maintenance des bornes de recharge. Tesla-Mag compte déjà plus de 200 partenaires installateurs dans la région, un chiffre en constante augmentation.

Une opportunité pour les installateurs professionnels

Le marché de l’électromobilité dans la région Grand Est offre d’importantes opportunités pour les professionnels de l’installation. Tesla-Mag, fort de son expertise et de son savoir-faire, se positionne comme un accompagnateur de ces professionnels. Sans faire un appel direct, Tesla-Mag les informe sur les perspectives que ce marché en plein essor peut représenter pour leur activité. L’objectif est de créer une synergie entre les différents acteurs du secteur pour répondre efficacement et qualitativement à la demande croissante d’installations de bornes de recharge.

Devenez partenaire

Un engagement en faveur de la mobilité durable

L’expansion de Tesla-Mag dans la région Grand Est n’est pas uniquement une opportunité commerciale, c’est aussi un engagement pour une mobilité plus durable. Chaque nouvelle installation de borne de recharge contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la préservation de notre planète. En 2022, la région Grand Est a vu une baisse de 15% des émissions de CO2 dues aux transports, en partie grâce à l’augmentation du parc de véhicules électriques.

En conclusion, Tesla-Mag continue sa mission d’accompagner le développement de la mobilité électrique dans la région Grand Est. En informant et en accompagnant les professionnels de l’installation, Tesla-Mag participe activement à l’évolution du secteur et à la transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement.