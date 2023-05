Guide bornes de recharge et installateurs à Reims

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Reims. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Reims ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge sur Reims.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Demandez un devis gratuit auprès d'un installateur de borne local certifié et spécialement sélectionné ! Vous êtes : * Un particulier en maison Un particulier en collectivité Un hôtel / Restaurant / Maison d'hôtes Une société (5 bornes mini) Un centre commercial / Un lieu public

Nom Prénom *

SIREN

Entité / Entreprise

Fonction *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Ville *

Véhicule *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J'accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

Bornes de recharge publiques à Reims

Réseau publique Adresse Tarifs Lidl Charging Station 14 Rue Denis Papin, 51100 Reims 0,092 € / minute Grand-Reims Charging Station Place du Forum, 51100 Reims , 5 Place Paul Jamot, 51100 Reims Rue Cardinal Suhard, 51100 Reims De 0,018 € / minute à 0,037 € / minute Zeborne Station de Recharge 1 Rue du Val Clair, 51100 Reims Chargepoint Network 211 Avenue Jean Jaurès, 51100 Reims Gratuit PowerDot Hyper U – 25 Rue Jacques de La Giraudière, 51100 Reims

Qui est le Grand Reims ?

Le Grand Reims est une communauté urbaine française située dans le département de la Marne. Elle s’est engagée activement dans la transition écologique en encourageant l’usage de véhicules électriques grâce à son réseau de bornes de recharge.En effet, le Grand Reims a mis en place un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques sur son territoire. Ce réseau est constitué de plus de 180 bornes réparties dans toute la communauté urbaine, offrant ainsi aux conducteurs de véhicules électriques une grande accessibilité et une grande praticité pour recharger leur véhicule.Le Grand Reims a également lancé des initiatives pour encourager l’usage des véhicules électriques, notamment en proposant des aides financières pour l’acquisition de véhicules électriques et en mettant en place une flotte de véhicules électriques pour les services de la ville.Grâce à ces initiatives, le Grand Reims contribue à la promotion de l’éco-mobilité en encourageant l’utilisation de véhicules électriques et en facilitant leur recharge.

Cette action est essentielle pour la transition vers une mobilité plus durable, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre et améliorant la qualité de l’air dans la région.

Qui est PowerDot ?

PowerDot est un réseau de bornes de recharge pour voitures électriques, offrant une solution pratique et accessible pour les conducteurs de véhicules électriques. Le réseau compte actuellement 322 points de charge répartis dans différentes zones pour permettre aux conducteurs de recharger facilement leur véhicule électrique où qu’ils soient.

Avec PowerDot, les conducteurs peuvent se déplacer en toute confiance, sachant qu’ils ont un accès facile et fiable à la recharge de leur véhicule électrique.

Les meilleurs installateurs de bornes à Reims

Champ’Elec

Champ’Elec est une entreprise installée à Reims qui se spécialise dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Elle propose des solutions personnalisées pour les particuliers, les entreprises, les collectivités et les syndics de copropriété. Champ’Elec travaille avec des marques renommées dans le domaine de la recharge de véhicules électriques pour proposer des bornes de recharge performantes, durables et esthétiques. Elle offre également des services d’accompagnement et de conseil pour aider ses clients à choisir la borne de recharge la mieux adaptée à leurs besoins. L’entreprise assure également la maintenance et le dépannage des bornes de recharge pour garantir leur bon fonctionnement à long terme.

Grâce à ses compétences et son expérience, Champ’Elec contribue à promouvoir l’usage des véhicules électriques en offrant des solutions de recharge pratiques, accessibles et fiables.

Mborne Reims

Mborne Reims est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Elle est située à Reims et propose ses services aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités. Mborne Reims propose des solutions de recharge sur mesure pour répondre aux besoins de chaque client. Elle travaille avec des marques reconnues dans le domaine de la recharge de véhicules électriques pour offrir des bornes de recharge performantes, fiables et esthétiques.L’entreprise s’engage également dans une démarche écoresponsable en proposant des solutions de recharge énergétiquement efficaces. Elle accompagne également ses clients dans la recherche de financements pour l’installation de bornes de recharge et les informe sur les différentes subventions disponibles.

Mborne Reims assure également la maintenance et le dépannage des bornes de recharge pour garantir leur bon fonctionnement à long terme.

Vini Elec

Vini Elec est une société spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, basée à Reims, dans le département de la Marne en France. Fondée en 2018, l’entreprise offre des services d’installation de bornes de recharge pour les particuliers, les entreprises, les collectivités et les administrations.Vini Elec dispose d’une équipe de professionnels qualifiés et expérimentés dans le domaine de l’électricité et de l’électromobilité, qui sont en mesure de fournir des solutions de recharge personnalisées adaptées aux besoins de chaque client.La société travaille avec des marques reconnues dans le domaine de la recharge de véhicules électriques et propose une large gamme de produits, de la borne de recharge domestique à la borne de recharge rapide publique. Vini Elec est également en mesure de fournir des services de maintenance et de réparation pour les bornes de recharge existantes.

Vini Elec est engagée dans la promotion de la mobilité électrique et offre des solutions durables pour la recharge de véhicules électriques en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution atmosphérique.

Boulben

Boulben est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Basée à Reims en France, elle offre des services d’installation de bornes de recharge pour les propriétaires de véhicules électriques dans la région. L’entreprise se concentre sur la fourniture de solutions de recharge pour les particuliers et les entreprises, en offrant des installations de qualité pour les bornes de recharge. Ils travaillent avec une variété de clients, y compris les propriétaires de flottes de véhicules électriques, les entreprises privées et les particuliers.Avec l’augmentation du nombre de voitures électriques sur les routes, l’installation de bornes de recharge est devenue un service important et en demande.

Boulben répond à ce besoin en proposant des installations professionnelles pour les bornes de recharge, en offrant une solution pratique pour les propriétaires de voitures électriques dans la région de Reims.