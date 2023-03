Guide bornes de recharge et installateurs à Grenoble

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Grenoble. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Grenoble ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge sur Grenoble.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Grenoble

Réseau publique Adresse Tarifs Rocky Pop 9 Rue de Strasbourg, 38000 Grenoble Gratuit Grenoble métropole Place de la Gare, 38000 Grenoble 1,10 € / 30 minutes Grenoble métropole 8 Place Victor Hugo, 38000 Grenoble 1,10 € / 30 minutes Grenoble métropole 42 Rue Thiers, 38000 Grenoble 1,10 € / 30 minutes Freshmile 49 Rue Felix Esclangon, 38000 Grenoble De 0,484 € / minute à 0,66 € / minute

Qui est Grenoble Métropole ?

Grenoble-Alpes Métropole est une métropole française disposant d’un vaste réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques dans toute la ville. Elle est située dans le département de l’Isère et organisée autour de la ville de Grenoble. Depuis le 1er janvier 2015, la métropole Grenoble-Alpes Métropole a succédé à la communauté d’agglomération du même nom.

Qui est Freshmile ?

Freshmile est une entreprise spécialisée dans la recharge des véhicules électriques depuis 2010. Elle se positionne comme un opérateur de recharge offrant des solutions de mobilité aux automobilistes, en mettant à leur disposition un réseau de bornes de recharge sur l’ensemble du territoire français et européen. Freshmile se positionne également comme un fournisseur de services de mobilité électrique pour les collectivités et les entreprises, proposant des solutions de gestion de flotte de véhicules électriques ainsi que des outils de monitoring et de pilotage de la consommation énergétique.

Les meilleurs installateurs de bornes à Grenoble

Loprenio

Loprenio est une entreprise spécialisée dans la mise en place de solutions de recharge pour les véhicules électriques, que ce soit pour les entreprises ou les particuliers. Leur objectif est de faciliter l’accès à la recharge pour tous les propriétaires de véhicules électriques, en proposant des solutions sur mesure en fonction des besoins de chaque client. Que ce soit pour une entreprise souhaitant installer des bornes de recharge pour ses employés, ou pour un particulier ayant besoin d’une solution de recharge à domicile, Loprenio met en place tous les projets liés à la recharge des véhicules électriques. Leur expertise et leur savoir-faire leur permettent de proposer des solutions fiables et adaptées à chaque situation.

En Charge

En Charge est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques en Isère, avec une forte présence à Grenoble. En proposant ses services aux particuliers, aux entreprises, aux copropriétés et aux communes, En Charge s’engage à répondre aux besoins croissants liés à la mobilité électrique dans cette région qui connaît un tournant écologique important.

Mborne

E-borne est un installateur spécialisé dans les bornes de recharge pour véhicules électriques, présent à Grenoble, à l’Albenc, et dans tout le département de l’Isère. Leur expertise en matière d’installation de bornes de recharge leur permet de répondre aux besoins des particuliers, des entreprises et des collectivités. En mettant l’accent sur la qualité de service, la fiabilité et la sécurité, E-borne est un partenaire de confiance pour tout projet de recharge de véhicules électriques dans la région de l’Isère.

CTEG

CTEG est une entreprise spécialisée dans l’électricité, basée à Eybens et membre du réseau des Electriciens Certifiés par Legrand. Ils proposent une offre connectée ainsi que divers équipements tels que prises électriques, interrupteurs, disjoncteurs, tableau électrique et visiophones, tout en respectant les exigences de la norme NF C 15-100 pour les locaux d’habitation. Que ce soit pour des travaux d’ordre personnel ou professionnel, CTEG est en mesure d’accompagner et de conseiller ses clients pour la réalisation de leurs projets électriques. Grâce à leur savoir-faire reconnu et leur professionnalisme, ils sont un partenaire de choix pour tous les projets électriques dans la région d’Eybens et ses environs.

ELEC HABITAT SERVICE

ELEC HABITAT SERVICE est une entreprise spécialisée dans les services d’électricité, située dans la région d’Aix-en-Provence. Ils proposent une large gamme de services électriques pour les particuliers et les professionnels, notamment des installations électriques, des rénovations électriques, des dépannages électriques et des mises aux normes électriques. En plus de ces services, ELEC HABITAT SERVICE est également apte à vous accompagner et à vous proposer une offre connectée ainsi que toutes sortes d’équipements tels que prises électriques, interrupteurs, disjoncteurs, tableau électrique et visiophones. Ils proposent également des services d’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Grâce à leur expertise en matière d’électricité et leur professionnalisme, ELEC HABITAT SERVICE est un partenaire de choix pour tous les projets électriques dans la région d’Aix-en-Provence.