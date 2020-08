Withings, spécialiste des objets connectés dans le domaine de la santé a sorti une balance connectée que nous avons eu l’occasion de tester. Si la particularité de cette balance ne se trouve pas dans la manière de se peser, Withings a su trouver des fonctionnalités qui font la différence pour renouveler cet objet.

Withings a annoncé une levée de fonds de 53 millions d’euros au coeur de l’été pour intégrer le suivi médical dans la vie quotidienne, au programme :

Withings va développer de nouveaux objets connectés à la pointe et améliorer la gamme existante.

Withings prévoit d’ouvrir plus de 100 points de vente d’ici la fin de l’année.

Eric Carreel, co-fondateur et Président, Withings, Zoov, Invoxia : « Nous avançons avec la même mission depuis le début : celle de mieux accompagner la santé de chacun en impliquant le corps médical au plus près de nos vies quotidiennes, grâce à des données précises et de qualité médicale qui proviennent avec un minimum d’efforts du long de nos vies. La récente actualité nous montre qu’il est urgent de renforcer la capacité des professionnels à accéder à ces informations ».

Le Design

La balance connectée Withings est très fine, légère et dispose d’un design épuré. La plaque de verre est très agréable pied nu lors de la pesée. Au centre de la surface haute se trouve un cercle en argent du plus bel effet qui est utile et esthétique puisque c’est une sonde qui est utilisée pour les fonctions de cette balance connectée.

Lors de l’achat, vous aurez le choix de conserver les pieds d’origine qui feront que la balance soit au ras du sol. Mais il faudra faire attention car avec les pieds d’origine la balance peut être plus ou moins glissante selon les surfaces au sol. Si la balance glisse, il faudra impérativement utiliser les pieds fournis.

Petit Bémol esthétique : au fil des jours la balance peut se salir à la manière d’un écran d’Iphone. Des traces peu esthétique peuvent apparaître au cours du temps, il faudra donc l’inclure dans les tâches ménagères de la semaine pour conserver son design singulier.

Le packaging

Le carton est d’excellente qualité, les bénéfices produits sont directement présentés sur la boîte avec des Logos et des couleurs.

Vous pourrez utiliser votre balance dès l’achat puisque les piles sont fournies et l’application Smartphone (Android et Apple) Withings est gratuite.

La connectivité

Cette balance intègre une antenne Wifi et une antenne Bluetooth. Si le bénéfice n’est pas évident pour tout le monde, après deux semaines il faut avouer que le Wifi est un avantage non négligeables pour certaines fonctions qui vous permettent d’avoir des informations sur votre intérieur à distance.

Les fonctionnalités

Pèse-personne connecté

Une fois le jumelage entre votre Balance Withings Body + et votre smartphone effectué. Vous pourrez créer votre profil en 5 minutes directement via l’application Withings, on vous demandera votre poids approximatif, un poids cible et votre prénom.

Vous pourrez monter sur votre balance, voir votre poids s’afficher sur la balance ansi que votre prénom afin de confirmer que la Balance associe bien votre poids à votre profil.

Une fois cette étape passée, votre balance vous reconnaîtra et vous pourrez retrouver votre poids dans votre application et au fil des jours votre courbe de poids.

Le calcul de la masse grasse

La masse grasse est une donnée calculée automatiquement par la balance et que vous pourrez retrouver sur l’écran de la balance et votre smartphone.

Cette donnée est fonction de l’âge, du sexe et de l’IMC.

IMG = (1,2 × IMC) + (0,23 × âge) – (10,8 × S) – 5,4

Le résultat est exprimé en pourcentage, la balance vous fait donc gagner un certains temps si cette donnée vous importe.

C’est une indication plutôt qualitative qui peut être utile dans le cadre d’un régime.

Le calcul de l’IMC

Lors de la création de votre profil depuis l’application, vous pourrez renseigner votre taille (que vous pourrez modifier au fil du temps, plus utile pour les enfants ou adolescentes).

A chaque pesée, la balance transmet votre poids à votre application et celle-ci vous transmet votre IMC, vous trouverez également un graphique.

La qualité de l’air

Voici une fonction que nous n’avons pas l’habitude de retrouver sur une balance et qui fait clairement la différence. En effet, chaque fois que la balance est active, elle calcule la qualité de l’air au sein de votre appartement.

C’est un élément essentiel dans nos maisons et nous avons trop peu l’habitude de nous y intéresser mais c’est pourtant essentiel.

La valeur est indiquée en ppm, elle est également représentée par un graphique sur l’application. Heureusement l’application vous qualifiera la donnée pour vous indiquer si la qualité de l’air est bonne ou mauvaise. Cette information pourra vous pousser à ouvrir plus souvent vos fenêtres.

La température

Votre balance connectée pourra vous indiquer la température de votre pièce. Cette information est plutôt inattendue pour une balance mais elle s’avère utile surtout à distance via la synchronisation wifi. Il faudra sans doute dire au revoir à votre thermomètre.

La précision des données

La balance Withings s’attache à calculer mes données les plus fiables possibles. Lorsque vous êtes sur votre balance, des flèches vous indiquent la position que vous devez tenir pour que vous soyez bien au centre de la balance et que la donnée puisse être identique et donc fiable au fil des pesées.

Depuis l’application, l’historique offre une précision optimale car les graphiques dessinent au fil du temps des courbes plus précises.

La gestion des profils

Withings a étudié tous les cas pratiques : les couples, les familles, les célibataires.

Non seulement la balance saura reconnaître le poids de chacun lors des différentes pesées mais elle saura également transmettre au bon terminal les bonnes données. C’est plutôt un sujet très important pour une balance connectée qui peut gérer jusqu’à 8 profils car le poids est une donnée personnelle qui doit être correctement géré et ne vous inquiétez pas, votre balance le fera très bien.

Conclusion

La Withings Smart Body + porte bien son nom. Elle apporte de nouvelles fonctionnalités à un objet si commun que ce produit devient une performance. La connectivité et l’excellente gestion des données depuis l’application Withings offre un réel avantage. Le prix n’est même pas un frein car grâce à l’application gratuite qui apporte un avantage non négligeable vous pourrez gagner un temps précieux et abandonner les tableaux Excel, carnets, feuilles volantes qui vous servaient à suivre votre poids et atteindre vos objectifs.

