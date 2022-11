Lignes directrices de la transition énergétique à l’échelle mondiale

L’augmentation de l’utilisation des sources d’énergie renouvelables reste le facteur décisif qui permettra au monde d’atteindre les objectifs climatiques critiques d’ici 2050. Cette étude, menée par l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), identifie des possibilités instantanément déployables et rentables pour les gouvernements. Et ceci, afin de respecter leurs engagements en matière de climat et réduire la hausse des températures mondiales. La transition énergétique, esquissée à l’échelle mondiale, offrirait des avantages socio-économiques majeurs. Et notamment une plus grande croissance économique, la création d’emplois et une augmentation générale du bien-être. En outre, il y aurait une réduction des coûts nets associés au changement.

Initiative mondiale

La feuille de route de l’IRENA analyse les itinéraires techniques et les implications politiques pour assurer un avenir énergétique durable. Elle a été élargie avec la publication de ce rapport. Celui-ci est le deuxième à être publié au titre de l’initiative de transformation énergétique mondiale.

Associée aux sources d’énergie renouvelables, l’augmentation de la part de l’électricité dans le bouquet énergétique mondial à plus de la moitié de son niveau actuel d’un cinquième entraînerait une réduction de la consommation de combustibles fossiles. Or, ceux-ci reste encore la principale source d’émissions de gaz à effet de serre.

Conférence de Paris sur la Transition énergétique

Plus de la moitié de la production d’électricité nouvellement installée provient de sources renouvelables telles que le solaire et l’éolien. Toutefois, selon les conclusions de l’analyse de l’IRENA, leur contribution globale au bouquet énergétique – qui comprend l’électricité, la chaleur et le transport – doit augmenter six fois plus vite.

La décarbonation des sources d’énergie est un facteur essentiel qui déterminera si les pays atteignent ou non leurs objectifs climatiques dans le cadre de l’Accord de Paris. L’accord historique sur le climat, conclu en 2015, est soutenu par la quasi-totalité des pays. Il stipule que l’augmentation des températures moyennes mondiales d’ici 2100 ne doit pas dépasser 2 °C. Et ce, par rapport aux niveaux qui prévalaient avant l’industrialisation.

Cependant, une action rapide à l’échelle mondiale est nécessaire si nous voulons un avenir à l’abri des effets du changement climatique. Les plans et politiques actuellement en place, tels que les contributions déterminées au niveau national (CDN), sont terriblement inadéquats. Depuis 2015, les émissions annuelles liées à la consommation d’énergie ont augmenté d’environ 1 %. Alors qu’il semble que le « budget carbone » de la planète sera épuisé au cours de la prochaine décennie.

Transition énergétique mondiale : les transformations du marché de l’énergie

Il ne fait aucun doute que l’expansion rapide de l’utilisation des sources d’énergie renouvelables a déjà commencé à provoquer un changement fondamental et permanent dans l’environnement énergétique mondial. Dans le même temps, il existe encore une grande incertitude quant à la transition énergétique en cours.

Nous vivons à une époque de développement et de perturbation exponentiels. L’augmentation rapide de l’utilisation des énergies renouvelables en témoigne. Il n’est pas possible de prédire à l’heure actuelle quels développements techniques accéléreront cette transition. De plus, la direction et la vitesse de la transition énergétique seront influencées par des décisions politiques. Et il est probable que la transition se fasse à des rythmes différents selon les pays et les industries.

Les nouveaux paradigmes

Cependant, la transition peut être caractérisée et comprise principalement par trois aspects clés :

l’expansion des sources d’énergie renouvelables, l’électrification des transports, l’efficacité énergétique.

L’efficacité énergétique permet la croissance économique tout en réduisant la quantité d’énergie utilisée. Le taux de croissance annuel moyen de la demande d’énergie au cours du XXe siècle était de 3 %. Cela correspond à peu près au taux de croissance du produit intérieur brut mondial. Ce lien a été rompu au cours des dernières décennies en raison des gains d’efficacité énergétique. On prévoit maintenant que la demande d’énergie primaire augmentera d’1 % par an jusqu’en 2040.

Le développement des énergies renouvelables.

L’utilisation des ressources renouvelables a rapidement dépassé celle de toute autre source d’énergie. La bioénergie, l’énergie géothermique, l’hydroélectricité, l’énergie des océans, l’énergie solaire et l’énergie éolienne sont les principales sources d’énergie renouvelable. Dans cette liste, l’énergie solaire et l’énergie éolienne sont celles qui connaissent l’expansion la plus rapide. Les autres connaissent, pour leur part, une croissance à un rythme plus régulier.

Il faut noter cependant que l’énergie solaire et l’énergie éolienne ont un point commun qui les distingue des autres. C’est la quantité d’électricité qu’elles produisent, qui varie en fonction des conditions extérieures et de l’heure de la journée. C’est pourquoi ces types de sources d’énergie renouvelables sont qualifiés de variables.

Transition énergétique mondiale : les plus

Selon les conclusions de l’étude de l’IRENA, il faudrait réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) liées à l’énergie de 70 %, d’ici 2050, par rapport aux niveaux actuels, pour atteindre les objectifs climatiques. Une transition à grande échelle vers l’utilisation d’électricité provenant de sources renouvelables pourrait permettre de réaliser :

environ 60 % de ces réductions ;

près de 75 % si les énergies renouvelables pour le chauffage et le transport sont prises en compte ;

jusqu’à 90 % si l’efficacité énergétique est accrue.

Selon les résultats de l’analyse, la quantité d’énergie disponible à l’échelle mondiale pourrait plus que doubler si l’électricité devenait le vecteur énergétique prédominant. La demande d’électricité pourrait être satisfaite à 86 % par des sources renouvelables, telles que l’énergie solaire et éolienne.

En 2050, la transformation du secteur de l’énergie augmenterait le produit intérieur brut (PIB) mondial de 2,5 %. En outre, elle serait bénéfique pour la société dans son ensemble ainsi que pour l’environnement. De plus, sur une période de 30 ans, les économies liées à la santé, aux subventions et au changement climatique pourraient s’élever collectivement à 160 000 milliards de dollars.

Par conséquent, investir un dollar dans la transformation du système énergétique mondial se traduit par un gain de trois dollars. Et peut-être de plus de sept dollars, selon la manière dont la valeur des externalités est déterminée.

Les énergies renouvelables, quant à elles, créeraient plus de nouveaux emplois que ceux perdus dans les industries des combustibles fossiles. Enfin, les apports politiques peuvent encore améliorer l’empreinte socio-économique de la transformation.

F.A.Q. Transition énergétique

Qu’est-ce que la transition énergétique ?

La transition énergétique est une voie vers la transformation du secteur mondial de l'énergie, d'un secteur dépendant des combustibles fossiles à un secteur ne produisant aucune émission de carbone d'ici la seconde moitié de ce siècle. Elle repose sur l'obligation de réduire les émissions de CO2 dues à l'utilisation de l'énergie afin de ralentir le changement climatique.

Comment réaliser la transition énergétique ?

L’accélération de la transition énergétique par l’augmentation de la production d’énergie renouvelable et, surtout, par un stockage supplémentaire afin d’atténuer les fluctuations inhérentes à des technologies telles que l’énergie éolienne et l’énergie solaire est une solution privilégiée.