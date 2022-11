Le successeur d’Elon Musk chez Tesla est déjà connu !

Récemment, Elon Musk a été reçu à témoigner à la barre d’un tribunal pour défendre sa rémunération chez Tesla. Il a fait plusieurs déclarations retenues par la presse concernant son rôle chez Twitter et Tesla. En parallèle, Reuters a confirmé que James Murdoch, un membre du conseil d’administration de Tesla connaît la personne qui est identifiée par l’actuel dirigeant de Tesla.

Est-ce qu’Elon Musk va quitter Tesla?

D’après plusieurs sources et ce que peut dire Elon Musk, ce n’est pas à l’ordre du jour. Compte tenu de ces intentions d’achat du réseau social Twitter et de ce procès qui le met en cause sur son salaire, il était obligé de partager à ses proches les plans de sa succession. Cette démarche est extrêmement commune dans les grands groupes et c’est plutôt une excellente nouvelle !

Il est important pour une société aussi imprégnée par son PDG de préparer la succession. Il n’aime définitivement pas la notion de CEO, il résume ce poste à un super gestionnaire alors qu’il aime l’ingénierie.

A ce jour, le successeur est identifié, mais n’est absolument pas connu publiquement. L’histoire ne dit même pas si le successeur identifié sait qu’Elon Musk prévoit de lui céder la barre. C’est là toute la politique managériale dans une structure comme celle d’un constructeur auto. En toute vraisemblance, il devrait y avoir plusieurs successeurs identifiés pour choisir le bon et pour prévoir l’avenir.

C’est toute cette mécanique de sélection que comprend la notion de « plan de succession » actuellement engagée toujours d’après Reuters. Plusieurs investisseurs de Tesla se posent des questions sur le temps qu’il passe au siège de Twitter et donc l’impact que cette activité peut avoir sur la gestion de Tesla.

A cela, Musk répond qu’il cherche un successeur pour devenir CEO de Twitter. Cela est confirmé par de multiples sources ayant suivies les appels téléphoniques pour préparer le financement du rachat, il attend simplement que la société soit à flot pour en quitter la direction.