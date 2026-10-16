Ecovacs : du premier robot aspirateur chinois au lave-vitres, le guide de Noël de la marque

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Ecovacs est né en 1998 à Suzhou, en Chine. Le groupe a d’abord fabriqué pour d’autres marques, avant de lancer la sienne en 2006 et de devenir l’un des grands noms des robots domestiques. Il a confié à Tesla Mag son robot lave-vitres pour notre guide de Noël.

Ce que Ecovacs nous a confié

Le robot lave-vitres WINBOT W2S PRO

Un robot qui se fixe à la vitre et la nettoie seul, retenu par un cordon de sécurité. Nous lui avons consacré un guide complet, avec ce qu’il faut savoir avant de l’offrir.

Lire notre guide du WINBOT W2S PRO

La sélection Ecovacs sur Amazon

Les robots lave-vitres WINBOT, du plus compact au plus équipé, et deux robots aspirateurs laveurs DEEBOT avec leur station.

L’histoire d’Ecovacs

L’entreprise est fondée en 1998 à Suzhou par Qian Dongqi. En 2000, il a l’idée d’associer un aspirateur et un robot : le groupe présente le résultat comme le premier robot aspirateur chinois. La marque ECOVACS est lancée officiellement en 2006.

Les étapes publiées par la marque : le premier robot de sol, le DEEBOT 5, en 2007 ; le premier robot nettoyeur de vitres, le WINBOT 5, en 2011 ; la création de ses filiales en Europe et aux États-Unis en 2012 ; l’entrée à la Bourse de Shanghai en 2018 ; l’arrivée de David Qian à la tête d’ECOVACS Robotics en 2019 ; et en 2022, une première tondeuse robot, le GOAT. Le groupe compte aussi une seconde marque, Tineco.

Ecovacs en France

Ecovacs a une vraie filiale française : ECOVACS France, une SARL créée le 9 juin 2017, installée avenue de Friedland, à Paris, et filiale d’ECOVACS Europe GmbH. Elle déclarait 3 à 5 salariés en 2024. La marque vend en ligne sur sa boutique française, et son service client répond en français.

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