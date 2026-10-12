Le WINBOT W2S PRO d’Ecovacs se fixe sur une vitre et la lave seul, jusqu’aux bords, pendant qu’on fait autre chose. C’est le cadeau de Noël de ceux qui ont de grandes baies vitrées et qui détestent les nettoyer. Ecovacs nous l’a confié pour notre guide de Noël : voici ce qu’il fait, pour qui il est fait, et ce qu’il faut savoir avant de l’offrir.

Visuel officiel Ecovacs.

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Un robot qui lave les vitres à votre place

Le WINBOT W2S PRO est un robot lave-vitres. On le pose sur la vitre, il s’y maintient par aspiration, puis il parcourt toute la surface en pulvérisant de l’eau et en essuyant derrière lui. Ecovacs le présente comme le « nouveau WINBOT avec nettoyage des bords amélioré ». Il fonctionne branché sur secteur, avec un cordon d’alimentation de 8 mètres : c’est le modèle filaire de la gamme, sans station.

Attention au nom : il existe aussi un W2S PRO OMNI, sans fil, livré avec une station. C’est un autre produit, avec une autre fiche. Les chiffres d’autonomie qui circulent pour l’OMNI ne s’appliquent pas au W2S PRO, qui tire son énergie du cordon.

Ce que dit la fiche Ecovacs

Nettoyage des bords TruEdge 2.0 : une structure de contact radiale à huit points et des brosses latérales qui vont chercher la saleté dans les angles du cadre.

: une structure de contact radiale à huit points et des brosses latérales qui vont chercher la saleté dans les angles du cadre. Pulvérisation : trois jets grand angle alimentés par une pompe haute pression.

: trois jets grand angle alimentés par une pompe haute pression. Réservoir de 120 ml , deux fois plus grand que celui des WINBOT W1 PRO et W2 PRO selon Ecovacs, de quoi laver jusqu’à 75 m² de vitres d’affilée.

, deux fois plus grand que celui des WINBOT W1 PRO et W2 PRO selon Ecovacs, de quoi laver jusqu’à 75 m² de vitres d’affilée. Aspiration : jusqu’à 10 000 Pa, et 3 300 Pa en mouvement, avec un moteur sans balais.

: jusqu’à 10 000 Pa, et 3 300 Pa en mouvement, avec un moteur sans balais. Navigation WIN-SLAM 4.0 : le robot planifie son trajet, reprend là où il s’est arrêté après une interruption et revient à son point de départ.

: le robot planifie son trajet, reprend là où il s’est arrêté après une interruption et revient à son point de départ. Bruit : 66 dB, annoncé par la marque.

: 66 dB, annoncé par la marque. Gabarit : 27,2 × 27,2 × 7,6 cm, 2,1 kg.

Visuel officiel Ecovacs.

Quelles vitres il sait laver

Ecovacs liste les vitres planes, avec ou sans cadre, d’au moins 3 mm d’épaisseur, et inclinées jusqu’à 45°. Le robot accepte des surfaces de 30 × 40 cm jusqu’à 8 mètres de large sur 2,5 mètres de haut : petites fenêtres, baies vitrées, garde-corps et parois de terrasse, et même le miroir de la salle de bains. On le pilote depuis le robot ou depuis l’application ECOVACS HOME, qui propose plusieurs modes : rapide, complet, en profondeur, bords seuls, zone précise.

La sécurité, la vraie question

Un robot accroché à une vitre, côté extérieur, à l’étage : c’est la première chose qu’on se demande. Ecovacs annonce une protection en dix étapes, dont six mesures matérielles contre les chutes. Si le courant est coupé, une batterie de secours de 3 000 mAh maintient le robot sur la vitre plus de 30 minutes, le temps de le récupérer. Il est livré avec une attache et un cordon de sécurité de 5,5 mètres, à fixer à l’intérieur avant chaque nettoyage extérieur.

Visuel officiel Ecovacs.

Ce qu’il y a dans la boîte

Le robot, son adaptateur secteur, l’attache de sécurité, deux jeux de chiffons et 230 ml de solution nettoyante. Rien d’autre à acheter pour le premier nettoyage.

Pourquoi le WINBOT est dans notre guide de Noël

Pour notre guide de Noël, nous avons demandé à des marques de nous confier leurs produits, et nous n’avons retenu que ceux que nous avons reçus. Ecovacs nous a envoyé le WINBOT W2S PRO, et nous l’avons gardé parce qu’il répond à une corvée que tout le monde repousse. Laver une baie vitrée prend du temps, demande un escabeau pour le haut, et finit souvent avec des traces. Le robot fait le travail pendant qu’on s’occupe d’autre chose. C’est un cadeau qui sert toute l’année, pas seulement le 25 décembre.

Il rejoint ce que Tesla Mag suit depuis longtemps : les robots qui prennent en charge une tâche du quotidien. Nous avions fait le tour des modèles pour la maison dans notre guide des robots pour votre maison.

Ce que nous avons voulu pour nos membres

Ce guide est pensé pour les membres de Mon Tesla Mag, l’espace gratuit des conducteurs de Tesla Mag. Beaucoup ont fait le choix de l’électrique, et souvent du solaire sur le toit : des foyers qui aiment que la technologie leur rende du temps. Le WINBOT est de cette famille-là. Mon Tesla Mag est ouvert à tous, quelle que soit la voiture : on y enregistre son véhicule, on apparaît sur la carte des membres et on accède aux offres des partenaires.

Pour qui ?

Les maisons et appartements avec de grandes baies vitrées , des vérandas ou des garde-corps en verre.

, des vérandas ou des garde-corps en verre. Ceux qui ont beaucoup de fenêtres et peu de temps.

et peu de temps. Les personnes pour qui l’escabeau devient un risque : parents âgés, dos fragile.

Il convient moins à qui n’a que quelques petites fenêtres à petits carreaux : le robot montre son intérêt sur les grandes surfaces.

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Questions fréquentes

Le WINBOT W2S PRO fonctionne-t-il sans fil ?

Non. Le W2S PRO est alimenté par un cordon de 8 mètres. Sa batterie de 3 000 mAh ne sert qu’à le maintenir sur la vitre en cas de coupure de courant. La version sans fil avec station s’appelle W2S PRO OMNI.

Peut-il laver l’extérieur des fenêtres ?

Oui, c’est même son principal intérêt. Ecovacs fournit une attache et un cordon de sécurité de 5,5 mètres, à fixer à l’intérieur avant de le poser côté extérieur.

Quelle surface lave-t-il avec un réservoir ?

Jusqu’à 75 m² en continu selon Ecovacs, grâce à un réservoir de 120 ml.

Fait-il du bruit ?

Ecovacs annonce 66 dB, à peu près le niveau d’une conversation.

Sur quelles vitres ne faut-il pas l’utiliser ?

La marque le réserve aux vitres planes d’au moins 3 mm d’épaisseur, inclinées de 45° au plus, et d’au moins 30 × 40 cm.

Sources : fiche officielle Ecovacs du WINBOT W2S PRO et fiche Amazon.fr, relevées le 12 octobre 2026. Produit confié par Ecovacs pour notre guide de Noël. La marque n’a ni relu ni validé ce texte.

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