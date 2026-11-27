CNICK Ring 2 : la bague qui ouvre et démarre une Tesla, ce qu’il y a dans la boîte

Une bague en titane qui remplace la carte-clé de la Tesla : déballage de la CNICK Ring 2, compatibilité, paiement sans contact et choix de la taille.

CNICK nous a offert cette bague, sans contrepartie sur ce que nous en écrivons.

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Ouvrir et démarrer sa Tesla avec une bague : c’est la promesse de la CNICK Ring 2, une bague en titane qui remplace la carte-clé. La marque nous en a confié deux exemplaires. Voici ce qu’il y a dans la boîte, comment elle fonctionne avec une Tesla, et les questions à se poser avant de choisir sa taille.

La boîte

La boîte de la bague, encore sous film. Photo : Tesla Mag.

La bague arrive dans un petit écrin carré, sombre, sous film plastique, avec le logo de la marque sur le dessus. Au dos, trois pictogrammes résument ses arguments : étanche, sans recharge, écoresponsable. L’étiquette indique le modèle, une bague en titane de deuxième génération, et la taille, ici 10,5.

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Au dos : étanche, sans recharge, écoresponsable. Photo : Tesla Mag.

L’étiquette : titane, deuxième génération, taille 10,5. Photo : Tesla Mag.

La bague fonctionne comme la carte-clé fournie par Tesla : on l’approche du lecteur, sur le montant de la portière pour déverrouiller, puis sur la console centrale pour démarrer. Elle s’ajoute dans la voiture comme une nouvelle clé, depuis l’écran, en suivant la procédure d’ajout d’une carte-clé.

Compatibilité annoncée par CNICK : Model 3, Model Y et Cybertruck, ainsi que les Model S et Model X à partir de 2021.

: Model 3, Model Y et Cybertruck, ainsi que les Model S et Model X à partir de 2021. Sans batterie : elle n’a jamais besoin d’être rechargée.

: elle n’a jamais besoin d’être rechargée. Paiement : elle peut aussi servir à payer sans contact, avec des cartes Visa et Mastercard compatibles, via le service Fidesmo.

: elle peut aussi servir à payer sans contact, avec des cartes Visa et Mastercard compatibles, via le service Fidesmo. Tailles : de 5 à 15,5.

La boîte de la CNICK Ring 2. Photo : Tesla Mag.

Avant d’acheter : trois questions

Quelle taille ? Une bague qui sert de clé se porte tous les jours : mieux vaut mesurer son doigt avant de commander, la marque propose une large gamme de tailles. Quel doigt ? Il faut pouvoir approcher la bague du lecteur sans contorsion, ce qui oriente vers la main dominante. Et la carte-clé ? La bague s’ajoute aux clés existantes : la carte et le téléphone continuent de fonctionner.

👉 Voir la CNICK Ring 2 sur le site de la marque

La bague figure dans notre guide de Noël des idées cadeaux pour sa Tesla. Pour aller plus loin, lisez aussi notre guide des meilleurs accessoires Tesla.

Sources : site officiel de CNICK (cnick.io, consulté le 16 novembre 2026) ; photos Tesla Mag.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.