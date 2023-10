HyperloopTT dévoile son nouveau design pour le fret express

Le 24 octobre 2023 à Los Angeles, la société pionnière de transport et de technologie, HyperloopTT, a dévoilé son système novateur de transport de fret, l’HyperloopTT Express Freight. Conçu en partenariat avec le célèbre cabinet de design tangerine, ce système promet de transformer radicalement l’expédition grâce à sa rapidité, son efficacité et sa durabilité.

Des principes innovants pour une révolution du fret

La nouvelle conception repose sur quatre principes clés : un chargement rapide des marchandises, une intégration avec l’infrastructure existante, une maximisation du volume de fret dans les capsules et une flexibilité pour répondre à diverses demandes des clients. Selon une étude de faisabilité réalisée en 2020 pour HyperloopTT, le transport express par hyperloop serait plus économique que les options aériennes et routières.

Un avenir prometteur pour l’industrie

L’industrie du fret express est prévue pour passer de 260 milliards de dollars en 2020 à plus de 484 milliards de dollars en 2030. L’HyperloopTT Express Freight offrira un embarquement rapide des marchandises et maximisera le volume de fret, tout en proposant un agencement modulable en fonction des besoins des clients.

Réactions des acteurs clés

Andrés de León, PDG d’HyperloopTT, a déclaré : « L’Hyperloop Express Freight transformera fondamentalement la manière dont les marchandises sont transportées à l’échelle mondiale. » Matt Round, directeur de la création chez tangerine, a ajouté : « Ce que nous avons conçu est une solution pour le fret express. »

HyperloopTT : Une référence dans le transport futuriste

Avec des avancées majeures, dont la construction du premier site d’essai hyperloop à échelle réelle et l’obtention de plus de 40 brevets, HyperloopTT est indéniablement en tête de la course pour révolutionner les moyens de transport.

Tangerine : Un partenaire de choix en design

Le cabinet de design stratégique tangerine est reconnu pour ses designs de mobilité innovants. Il a notamment conçu le premier lit entièrement plat en classe affaires pour British Airways en 2000.

Pour les amateurs de technologie et d’innovation, l’union de ces deux géants promet d’apporter une révolution dans le monde du transport de fret.

Pour en savoir plus sur les avancées d’HyperloopTT et d’autres innovations, continuez à suivre Tesla Mag.