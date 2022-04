HyperloopTT remporte le « iF Design Award » pour son système innovant de transport de marchandises HyperPort

HyperloopTT, l’entreprise de technologie de transport innovante dont la mission est de transformer le transport de masse pour les passagers et le fret, a remporté le prestigieux « iF Design Award » dans la catégorie « Professional Concept » pour son système de transport de marchandises durable, HyperPort.

HyperPort est capable d’accroître la capacité et l’efficacité du transport de marchandises et de fret tout en réduisant la pollution et la congestion des ports du monde entier. Il consiste en la conception d’un système de transport de marchandises à propulsion électrique, de camions électriques autonomes et de capsules hyperloop. Il est développé en partenariat avec l’opérateur de terminaux Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) et le cabinet de conseil en conception et innovation Mormedi.

Andres De Leon, PDG d’HyperloopTT « L’HyperPort est une solution durable de transport de marchandises et de fret à grande vitesse adaptée à l’ère moderne. Nous sommes ravis d’être reconnus par les esprits créatifs de iF Design et nous voulons remercier nos partenaires HHLA et Mormedi pour leur approche détaillée des conceptions, des modèles et des optimisations qui ont permis de donner vie au concept HyperPort. »

Le centre européen de recherche et développement d’HyperloopTT, situé à Toulouse, en France, capitale européenne de l’aérospatiale, abrite le premier et unique système d’essai en grandeur réelle au monde. En 2019, HyperloopTT a publié la première étude de faisabilité complète analysant un système hyperloop, qui a révélé que le système est économiquement et techniquement réalisable et qu’il générera des bénéfices sans nécessiter de subventions gouvernementales.

HyperloopTT a travaillé avec la société de conception et de stratégie globale Mormedi pour concevoir et visualiser le système HyperPort.