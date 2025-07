Nouvelle station IONITY à Montélimar : aucune voiture en charge, et des thermiques en prime…

Une infrastructure précieuse sabotée par des comportements irresponsables

À Montélimar, la nouvelle station de recharge ultra-rapide IONITY est un bijou technologique. 6 bornes flambant neuves, prêtes à offrir jusqu’à 350 kW de puissance pour redonner vie à nos véhicules électriques. Mais à notre arrivée sur place ce week-end : aucune voiture en charge. Pire : des thermiques garées sur les places VE. Toutes. Les. Places.

Ce spectacle, malheureusement trop courant, en dit long sur l’état des mentalités : la révolution électrique avance plus vite que la conscience collective.

Une ignorance plus qu’un rejet ?

Certains diront : « Ce n’est pas de la mauvaise foi, les gens ne savent pas ». Peut-être. Mais cela suffit-il comme excuse en 2025 ? Alors que la voiture électrique n’est plus un gadget élitiste mais une réalité massive — les chiffres de l’AAA Data le prouvent chaque mois — comment peut-on encore ignorer que ces places sont vitales pour ceux qui roulent propre ?

On ne parle pas ici d’un détail ou d’une commodité. On parle de l’équivalent d’un tuyau de carburant dans une station-service. Imaginez une file de conducteurs thermiques qui bloqueraient sciemment les pompes, juste pour prendre un café ? L’image choque. Et pourtant, c’est exactement ce que vivent chaque jour des milliers d’électromobilistes.

Le changement ne viendra pas sans fermeté

Il est temps d’être clairs :

👉 Gêner l’accès à une borne de recharge est un acte incivique.

👉 Le squat des bornes par des thermiques ou des VE non branchées doit être sanctionné.

👉 Les gestionnaires, les collectivités et les citoyens doivent s’unir pour faire respecter les règles.

Quelques solutions simples :

Verbalisation systématique des véhicules non branchés (la loi l’autorise dans de nombreuses zones).

des véhicules non branchés (la loi l’autorise dans de nombreuses zones). Signalétique renforcée et visible.

et visible. Barrières automatiques ou capteurs intelligents pour identifier les véhicules non en charge.

ou capteurs intelligents pour identifier les véhicules non en charge. Campagnes de sensibilisation dans les médias, sur les aires d’autoroutes et auprès des loueurs.

Conclusion : changer les mentalités, c’est maintenant

La voiture électrique n’est plus le futur. C’est le présent. Et ce présent a besoin d’un minimum de respect, d’intelligence collective et surtout d’exemplarité.

👉 Si vous avez un thermique, ne vous garez pas sur ces places.

👉 Si vous avez un VE, ne monopolisez pas une borne si vous n’êtes pas en charge.

👉 Et si vous êtes témoin d’un abus, osez le signaler.

Ce combat n’est pas contre une technologie ou une catégorie de conducteurs. C’est un combat pour le respect, pour la planète, et pour notre capacité à vivre ensemble dans une société responsable.

