Le leasing social pour les voitures électriques, une initiative lancée en France en décembre 2023, vise à démocratiser l’accès à la mobilité propre en offrant la possibilité aux ménages modestes de louer une voiture électrique pour moins de 100 euros par mois. Toutefois, le succès phénoménal de ce dispositif soulève des inquiétudes quant à son impact sur les finances publiques.

Le principe du leasing social

Ce dispositif est destiné aux individus ayant un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 15 400 euros, et qui parcourent plus de 15 km pour leur trajet domicile-travail ou plus de 8 000 km par an. Il permet aux bénéficiaires de louer une voiture électrique à un coût très avantageux, contribuant ainsi à la transition écologique et à l’inclusion sociale.

Un succès inattendu

Avec plus de 91 000 demandes déposées depuis son lancement, le dispositif a largement dépassé les attentes, qui étaient de 25 000 dossiers pour l’année. Le ministère de la Transition écologique et les concessionnaires, comme Jean-Marie Hervé en Mayenne, font état d’un afflux massif de clients, engendrant des volumes de vente exceptionnels.

L’impact financier pour l’État

L’État s’engage à verser un bonus pouvant atteindre 13 000 euros par véhicule, ce qui, compte tenu du nombre de demandes, pourrait représenter un dépassement budgétaire de 400 millions d’euros. Ce surcoût inattendu pose un dilemme majeur quant à la gestion des finances publiques, l’État devant désormais trouver un équilibre entre le soutien à la mobilité propre et la maîtrise des dépenses.

Les défis à relever

La popularité du leasing social révèle un intérêt croissant pour les véhicules électriques, mais elle met également en lumière les limites d’un modèle économique non adapté à une demande explosive. Les constructeurs automobiles, engagés dans une guerre des prix, proposent des offres alléchantes pour capter cette nouvelle clientèle, exacerbant le problème de financement.

Conclusion

Le leasing social, bien que louable dans ses objectifs, soulève des questions cruciales sur sa pérennité financière. Pour continuer à promouvoir la transition écologique sans compromettre les finances publiques, il est impératif de revoir le dispositif en ajustant les critères d’éligibilité, le montant des aides, ou en explorant d’autres mécanismes de financement. La réussite du leasing social dépendra de sa capacité à équilibrer ambition écologique et responsabilité économique.

