Installation de chargeurs supplémentaires près du circuit de Nürburgring

Un correspondant Allemand nous a transmis cette photo de l’installation d’un Supercharger en Allemagne dans une ville évocatrice.

La ville de Nürburgring

Nürburg est une municipalité d’Allemagne située dans le district d’Ahrweiler dans le Land de Rhénanie-Palatinat. La ville est connue pour son circuit automobile, le Nürburgring, ainsi que pour son festival de rock, le Rock am Ring.

Son circuit automobile

Ce circuit automobile est situé dans la ville et les villages alentour dans la région d’Ahrweiler. C’est l’un des plus grands centres de sports mécaniques au monde, à la fois par son histoire et par ses tracés multiples, notamment la célèbre Boucle Nord de plus de 20 kilomètres et considérée comme l’un des circuits les plus difficiles.

Le Nürburgring a accueilli le Grand Prix automobile d’Allemagne de nombreuses fois avec plusieurs courses différentes. Elles furent d’abord disputées sur la boucle nord, puis, à partir de 1984, sur un tracé spécialement conçu à cet effet, le Circuit Grand Prix.

Un nombre de bornes en progression

Tesla possède 400 stations de superchargeurs à travers l’Europe, 63 rien qu’en France et probablement plus en Allemagne où la population et les propriétaires de Tesla sont plus nombreux. Ce nombre est en progression constante puisque Tesla a inauguré, au cours des 12 derniers mois, l’ouverture de 20 nouveaux superchargeurs par semaine en Europe.

Quelle puissance pour ces nouvelles bornes ?

Ces bornes ne disposent pas de câble double, ce sont seulement des CCS3. Elles ressemblent aux V3 avec un câble par stalle et une seule armoire de transformateur à droite, desservant les 4 stalles. Tous les V3 ont cet aspect, et il y en a déjà plus d’un à travers l’Allemagne.

Toutes les nouvelles bornes en cours de construction sont désormais des V3, la marque ne produit pas plus de V2s (bornes de type 2 + CCS2). Ces bornes ne sont bien entendu pas directement branchées sur le réseau électrique.

Une meilleure indication des superchargeurs Tesla

La question qui peut dorénavant se poser est celle de l’indication des bornes sur les divers navigateurs afin de les retrouver plus facilement.