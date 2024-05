Joël Oros est le président de Soleil du Sud, une entreprise spécialisée dans l’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur toiture. Il occupe également des rôles importants comme vice-président de l’UPV (Union Patronale du Var), président d’Odalia et de l’AIST83. Soleil du Sud se distingue par son engagement en faveur du développement durable et une approche locale de ses activités.

Spécialisation et Mission de Soleil du Sud

Question : « Donc vous, Joël Oros, vous êtes fondateur de Soleil du Sud et vous êtes spécialisé dans quel type d’installation solaire ? »

Joël Oros : « Nous nous spécialisons pratiquement exclusivement dans les installations de panneaux photovoltaïques sur toiture. Cela inclut tous types de toitures, y compris des structures telles que les ombrières de parking. Soleil du Sud est une entreprise à mission, avec un fort engagement pour le développement durable. »

Approche Locale et Développement Durable

Question : « Vous avez mentionné une approche locale, pouvez-vous nous en dire plus ? »

Joël Oros : « Notre zone d’intervention est relativement restreinte, couvrant principalement la région PACA, et principalement le département du Var. Cela est en ligne avec notre objectif de minimiser notre empreinte carbone. Nous croyons fermement que le développement durable doit se faire localement pour mieux maîtriser notre environnement, nos fournisseurs et notre contexte de travail. »

Vous cherchez le meilleur partenaire pour votre projet solaire ? Nom Prénom *

E-mail *

Code postal *

Votre numéro de téléphone *

Consommation électrique / mois en EUROS

Surface en m2

Possédez vous un compteur Linky? * Oui Non

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles des partenaires de Tesla Mag Δ

Évolution du Marché des Panneaux Solaires

Question : « Est-ce que, selon vous, l’intérêt pour les panneaux solaires a intensifié récemment ou est-ce que cela reste stable depuis le début ? »

Joël Oros : « L’intérêt pour les panneaux solaires a effectivement augmenté, mais cela reste un marché paradoxal. Bien que la demande soit croissante, elle n’est pas aussi importante qu’on pourrait le croire. Par exemple, dans le département du Var, nous sommes leaders avec seulement 50 employés et un chiffre d’affaires entre 15 et 17 millions d’euros. »

Les Défis du Marché

Question : « Quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans ce secteur ? »

Joël Oros : « Le marché du photovoltaïque est complexe, avec des barrières financières significatives. Par exemple, les installations nécessitent souvent des acomptes importants avant livraison, ce qui peut freiner les petites entreprises. De plus, il y a un manque de concurrence et de fiabilité des informations disponibles pour les consommateurs. »

Le Rôle des Énergies Renouvelables

Question : « Comment voyez-vous l’avenir du photovoltaïque et son rôle dans la transition énergétique ? »

Joël Oros : « Je pense que le photovoltaïque a un avenir prometteur, surtout avec l’intégration de batteries au lithium. Cependant, le développement est freiné par des lobbies puissants qui souhaitent ralentir cette transition. L’autoproduction d’énergie représente une rupture majeure dans notre consommation énergétique, ce qui peut être perçu comme une menace par certaines industries traditionnelles. »

Conclusion

Question : « Quel est votre point de vue sur l’avenir de la voiture électrique et son intégration avec les énergies renouvelables ? »

Joël Oros : « Je crois que la voiture de demain sera bien plus qu’un simple moyen de transport. Elle deviendra un outil de captation d’informations et de communication. La valeur ajoutée des véhicules électriques et connectés sera immense, allant bien au-delà de leur fonction de déplacement. »