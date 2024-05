Passionné par les défis et l’innovation, Mourad Abdeslem, ancien athlète de haut niveau, a réussi une brillante reconversion dans le domaine de l’énergie. Référent RGE, il insiste sur l’importance de la formation pour exceller dans l’installation de bornes et panneaux solaires.

Tesla Mag : Bonjour et merci de nous accorder cette interview. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours ?

Mourad Abdeslem : Bien sûr ! Je suis un ancien athlète de haut niveau et j’ai toujours valorisé le travail et la rigueur. J’ai commencé ma carrière dans le domaine social et sportif, puis en 2018, j’ai fait un virage vers l’énergie en obtenant un titre professionnel en électricité. Cela m’a donné des bases solides en énergie. Ensuite, j’ai poursuivi avec un BTS en maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques, ce qui m’a permis de comprendre la thermodynamique et les systèmes de gestion technique des bâtiments.

Tesla Mag : C’est un parcours impressionnant. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous spécialiser dans l’installation de bornes et de panneaux solaires ?

Mourad Abdeslem : Pendant mon alternance chez Engie et Vinci, j’ai remarqué qu’il y avait des lacunes dans certains domaines. Les techniciens de maintenance touchaient à tout, mais sans vraiment maîtriser certains aspects. J’ai donc décidé de me perfectionner. J’ai travaillé pour un constructeur japonais, Daikin, où j’ai appris à dépanner des machines complexes. Cette expérience m’a donné une méthode rigoureuse et une expertise technique solide.

Tesla Mag : Quel conseil donneriez-vous à un électricien qui souhaite se lancer dans l’installation de bornes ou de panneaux solaires ?

Mourad Abdeslem : Premièrement, il est crucial de se former correctement. J’ai passé plusieurs certifications : la bornière 2, P1, P2, P3 pour les bornes de recharge, et QualiPAC pour les pompes à chaleur, entre autres. Ces formations sont indispensables pour bien comprendre les systèmes et offrir un service de qualité.

Deuxièmement, il est important de se spécialiser. Toucher à tout, c’est souvent ne rien maîtriser complètement. Il faut identifier son domaine de prédilection et s’y investir pleinement.

Enfin, il faut avoir une vision entrepreneuriale. J’ai monté une entreprise de rénovation énergétique avec un associé commercial. Nous avons mutualisé nos compétences et créé un modèle similaire à une agence immobilière, mais pour la rénovation énergétique. Nous sélectionnons les installateurs selon des critères stricts et suivons les projets de A à Z.

Tesla Mag : Quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés et comment les avez-vous surmontés ?

Mourad Abdeslem : Le principal défi a été de trouver les bonnes formations et certifications pour devenir un expert reconnu. Cela demande du temps et de l’investissement. Ensuite, en tant qu’entrepreneur, il faut savoir bien s’entourer et trouver les bons partenaires. La clé est aussi de rester à l’écoute du marché et de s’adapter constamment.

Tesla Mag : Selon vous, quels sont les avantages d’investir dans le photovoltaïque et les bornes de recharge pour véhicules électriques ?

Mourad Abdeslem : L’énergie solaire est illimitée et rentable rapidement. Un projet photovoltaïque permet de devenir propriétaire d’une partie de sa production d’énergie et de réduire ses factures. En plus, cela augmente la valeur de la maison. L’ajout de bornes de recharge pour véhicules électriques est aussi un excellent moyen de profiter de cette énergie gratuite et de soutenir la transition vers une mobilité plus propre.

Tesla Mag : Comment voyez-vous l’évolution du marché de l’énergie renouvelable en France et dans le monde ?

Mourad Abdeslem : Le marché est en pleine expansion, surtout avec les enjeux géopolitiques et la maintenance du parc nucléaire. La France possède le savoir-faire et l’ingénierie nécessaires pour répondre aux défis énergétiques. À l’international, il y a beaucoup à faire, notamment en Asie et en Afrique. Il est crucial de partager nos méthodes et technologies pour aider ces régions à se développer de manière durable.

Tesla Mag : Merci beaucoup pour cet échange enrichissant. Un dernier mot pour ceux qui hésitent à se lancer dans ce domaine ?

Mourad Abdeslem : N’ayez pas peur de vous lancer. La formation est la clé. Investissez dans vos compétences et ayez une vision claire de ce que vous voulez accomplir. L’énergie renouvelable est l’avenir, et il y a encore beaucoup d’opportunités à saisir.