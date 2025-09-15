J’ai payé 13€ pour recharger ma Citroën Ami : un propriétaire témoigne

L’électromobilité continue de séduire de plus en plus de Français, mais le coût et l’accessibilité des infrastructures de recharge restent des sujets sensibles. Récemment, un propriétaire de Citroën Ami, le petit véhicule électrique urbain emblématique, a partagé son expérience, révélant le prix réel de la recharge dans certaines stations publiques.

Une recharge qui surprend

Jean-Marc, habitant de Lyon et utilisateur quotidien de sa Citroën Ami, raconte :

« Je me suis arrêté dans une station de recharge rapide près du centre-ville. J’ai branché ma petite Ami, et quinze minutes plus tard, le compteur affichait 13€. Pour une voiture qui consomme si peu, je ne m’attendais pas à ça. »

Cette expérience met en lumière un paradoxe pour les propriétaires de véhicules électriques ultra-compacts : la facture de recharge peut parfois dépasser celle d’une petite voiture thermique sur le même trajet, surtout sur des bornes rapides qui facturent le service à l’énergie et au temps de connexion.

Comprendre le coût de la recharge

Pour bien comprendre ce tarif, il faut distinguer les types de bornes :

Borne lente (AC 3,7 kW à 7 kW) : idéale pour les véhicules comme la Citroën Ami, elle permet de recharger la batterie en 3 à 5 heures. Le coût est souvent inférieur à 5€, selon les opérateurs.

: idéale pour les véhicules comme la Citroën Ami, elle permet de recharger la batterie en 3 à 5 heures. Le coût est souvent inférieur à 5€, selon les opérateurs. Borne rapide (DC 22 kW à 50 kW) : ces bornes permettent une recharge en 30 à 60 minutes mais sont plus chères, avec un tarif pouvant atteindre 0,50€ à 0,60€/kWh, voire plus dans certaines grandes villes.

: ces bornes permettent une recharge en 30 à 60 minutes mais sont plus chères, avec un tarif pouvant atteindre 0,50€ à 0,60€/kWh, voire plus dans certaines grandes villes. Abonnements et forfaits : certains opérateurs appliquent un tarif fixe par session, d’autres un tarif horaire. C’est souvent le cas pour les véhicules à faible autonomie, comme la Citroën Ami.

Dans le cas de Jean-Marc, il s’agit d’une borne rapide publique, où le prix est calculé en fonction du temps de connexion. Pour un véhicule dont la batterie ne dépasse pas 6 kWh, la facture peut sembler disproportionnée.

L’expérience des propriétaires de micro-citadines électriques

La Citroën Ami, avec ses 5,5 kWh de batterie, est conçue pour des trajets urbains courts (jusqu’à 75 km par charge). Pourtant, la tarification des bornes publiques n’est pas toujours adaptée aux véhicules de faible capacité :

Les micro-citadines comme l’Ami se retrouvent souvent surpayant par rapport à leur consommation réelle .

comme l’Ami se retrouvent souvent . Les utilisateurs sont parfois obligés de chercher des bornes lentes pour économiser, ce qui peut compliquer la logistique quotidienne.

Jean-Marc ajoute : « Je vais désormais privilégier les bornes lentes à proximité de mon domicile. Les rapides sont pratiques, mais elles ne sont pas pensées pour des voitures comme la mienne. »

Vers une tarification plus juste ?

Les experts du secteur automobile et de l’électromobilité réclament une révision des tarifs des bornes publiques, afin de mieux adapter le coût aux petites batteries. L’objectif : encourager la mobilité électrique urbaine tout en évitant les frustrations liées aux factures imprévues.

Certains pays, comme l’Allemagne et la Norvège, expérimentent déjà des tarifs modulés selon la taille de la batterie ou la puissance consommée, une piste qui pourrait inspirer la France.

Conclusion

Le témoignage de Jean-Marc montre que l’adoption de véhicules électriques compacts comme la Citroën Ami ne se limite pas à l’achat de la voiture. Les infrastructures de recharge et leur tarification jouent un rôle clé dans l’expérience utilisateur.

Pour les citadins soucieux de leur budget et de leur impact écologique, la solution pourrait passer par une meilleure information sur les types de bornes et une tarification adaptée aux micro-citadines.