Avec l’arrivée de notre bébé, la transition de la Fiat 500e à la Fiat 600e version Red s’est imposée comme une évidence. Résidant à Nice, nous cherchions un véhicule électrique capable de s’adapter à notre nouvelle vie de famille, sans pour autant renoncer à notre engagement écologique. La 600e, avec sa promesse de plus de 400 km d’autonomie et un espace plus généreux pour notre petite famille, semblait être le choix parfait.

Première Expérience avec Driveco

C’est lors d’une journée typiquement ensoleillée sur la Côte d’Azur que nous avons décidé de tester la station Driveco pour notre nouvelle Fiat 600e. Ayant principalement utilisé des Superchargeurs Tesla auparavant, l’idée d’essayer un nouveau réseau était à la fois excitante et un peu angoissante, surtout avec les exigences supplémentaires liées au confort de notre bébé.

Une Recharge Économique et Efficace

À notre grande surprise, la recharge s’est révélée non seulement pratique mais également économique. Driveco proposait un tarif de 0,30 €/kWh pour les bornes de 22 kW, ce qui a rendu notre recharge complète incroyablement abordable. Pour seulement 15 €, nous avons obtenu une recharge à 100%, ce qui nous a permis de profiter pleinement de notre véhicule sans nous soucier de l’autonomie pour le reste de la semaine.

Le Réseau Driveco

La simplicité d’utilisation du réseau Driveco, avec son application mobile intuitive et la possibilité de payer directement via l’application ou avec un Pass, nous a vraiment impressionnés. Cela a grandement contribué à réduire l’anxiété de la recharge en route, surtout lorsqu’on voyage avec un nouveau-né.

Cette expérience avec Driveco a ouvert nos yeux sur les possibilités offertes par différents opérateurs de recharge. Conscients que le paysage de la recharge électrique évolue rapidement, nous sommes désormais plus enclins à explorer d’autres réseaux lors de nos déplacements. Cela nous permettra non seulement de comparer les services et tarifs disponibles mais aussi de découvrir peut-être de nouvelles stations pratiques et économiques.

Conclusion : Un Pas de Plus vers l’Électrique

En conclusion, cette expérience avec la Fiat 600e et le réseau Driveco à Nice a été une révélation. Bien que nous soyons habitués au confort et à la facilité d’accès des Superchargeurs Tesla, Driveco nous a offert une alternative viable et économique, parfaitement adaptée à nos besoins familiaux. Cela nous encourage à continuer d’explorer les possibilités offertes par l’électrique, avec l’assurance que nous pouvons compter sur des infrastructures de recharge en pleine expansion pour soutenir notre mode de vie.

