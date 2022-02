Aux US, l’électricité peut être plus chère que l’essence : Témoignage

Un internaute nous partage sa mauvaise expérience. L’électricité s’est révélée plus chère que l’essence pour cet américain et sa Model 3 !

Voici son témoignage sur l’électricité…

« Le tarif de suralimentation le plus élevé que j’ai vu est de 0,48 $ pour l’électricité. Cela le rend plus cher que le gaz. Il m’a coûté 13,92 $ pour obtenir 60 % de la batterie de mon Model 3. Mon trajet quotidien est de 55 miles, ce qui utilise 30% de la batterie. Cela signifie que j’ai payé 8,45 $ par jour. À titre de référence, ma Corolla d’avant consommait 5 $ d’essence par jour. »

De quoi donner du grain à moudre aux contradicteurs de l’électrique…

…Et les réactions d’autres internautes

« Les tarifs de suralimentation, surtout à Los Angeles avant 21 heures, sont devenus insensés. 10 $ sur un superchargeur me permettront d’aller plus loin que 10 $ d’essence dans mon ICE. Je réserve la recharge simplement pour les longs voyages et peut-être une ou deux fois par mois, je vais en prendre une juste pour la vitesse. Si vous les utilisez exclusivement, l’électricité est légèrement moins cher que l’essence mais pas aussi pratique pour le temps. »

« J’ai des économies similaires. Je fais 1800-2000 miles/mois, dans ma dernière voiture (Honda accord) je dépensais $250-$300 pour l’essence. Mon prix par kWh est de 0,028 USD pour la super pointe que j’essaie d’utiliser exclusivement. Cela me coûte environ 20 $/mois, bien que les hivers ici peuvent tripler ce montant en raison de la quantité nécessaire pour réchauffer la voiture les jours de -30. »

« Vous devriez venir en Allemagne. Nous payons 0,45€ par kWh à la CUS. Toujours. Chez nous, le tarif est d’environ 0,30€ à 0,80€ selon l’endroit où vous vivez. J’ai de la chance et je ne paie « que » 0,32€ par kWh. Et les prix augmentent très vite. Et vont continuer à augmenter pendant longtemps. C’est le prix à payer pour le passage aux énergies renouvelables. C’est moins cher de conduire un diesel en Allemagne. Ça n’a aucun sens et ça craint. »