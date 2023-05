Carrefour Énergie : « J’ai payé 12€ pour 30 Kwh » avec ma Dacia Spring, un utilisateur témoigne

L’écosystème de la recharge électrique en France connaît une expansion et une diversification sans précédent. Le marché n’est plus dominé par les constructeurs automobiles traditionnels, mais voit l’entrée de nouveaux acteurs, notamment dans la grande distribution. Parmi eux, Carrefour et Lidl se démarquent avec leurs initiatives pour proposer des points de recharge sur leurs parkings.

Le réseau Carrefour Énergie : une alternative pour les véhicules électriques

Carrefour, à travers son initiative Carrefour Énergie, s’engage à offrir une alternative de recharge pour les conducteurs de véhicules électriques. L’exemple d’un utilisateur de Dacia Spring illustre l’efficacité et l’attractivité de cette option. En effet, ce dernier témoigne avoir dépensé seulement 12€ pour 30 kWh de recharge, ce qui traduit une économie considérable par rapport aux coûts traditionnels de l’essence.

Il convient de souligner que le réseau de recharge de Carrefour reste relativement modeste comparé à celui des géants de l’automobile. Par exemple, à la fin de 2022, Tesla compte plus de 120 stations de recharge en France, dont 40% sont ouvertes à tous les véhicules électriques. Néanmoins, l’effort de Carrefour marque une étape significative dans la démocratisation de la mobilité électrique.

L’offensive de Lidl avec ses E-stations

Lidl, autre acteur majeur de la grande distribution, a également fait le pari de l’électromobilité en déployant progressivement des stations de recharge sur les parkings de ses magasins. L’E-station de Croissy-Beaubourg est un exemple marquant de cette initiative.

Un utilisateur de Tesla Model Y a partagé son expérience de recharge dans cette E-station, montrant que le coût fluctue entre 0,40€/kWh et 0,44€/kWh. Cela signifie qu’il a payé entre 1€ et 15€ par recharge sur le réseau Lidl E-station pendant qu’il faisait ses courses, offrant une idée précise des coûts potentiels pour les futurs conducteurs de véhicules électriques.

Conflit de modèles : une question de choix

Il est intéressant de noter le contraste entre l’approche de Carrefour et celle de Lidl. Alors que Carrefour semble miser sur des tarifs attractifs pour séduire les conducteurs de véhicules électriques, Lidl met l’accent sur la commodité, en offrant la possibilité de recharger son véhicule pendant les courses.

En fin de compte, la décision revient aux conducteurs de véhicules électriques. Vont-ils privilégier le coût de recharge, comme l’a fait l’utilisateur de Dacia Spring avec Carrefour Énergie, ou vont-ils privilégier la commodité, comme l’utilisateur de Tesla Model Y avec l’E-station de Lidl ?

En tout cas, une chose est claire : la diversification de l’écosystème de recharge électrique est une excellente nouvelle pour les conducteurs de véhicules électriques. Elle offre plus de choix, stimule la concurrence et, espérons-le, conduit à une baisse des coûts de recharge.