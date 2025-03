Dans un monde où la voiture électrique gagne du terrain, les coûts associés à son utilisation suscitent souvent des débats. Julien, 38 ans, propriétaire d’une Tesla Model 3 depuis deux ans, a récemment partagé son expérience après une recharge au Supercharger, le réseau de bornes rapides de Tesla. « J’ai payé 25 € pour une recharge complète », raconte-t-il, un montant qui l’a surpris, mais qu’il relativise au regard de son usage quotidien.

Une recharge rapide, mais un prix qui interpelle

Julien, habitant en région parisienne, utilise sa Tesla Model 3 principalement pour ses trajets domicile-travail et quelques escapades le week-end. Lors d’un récent déplacement, il s’est arrêté à un Supercharger pour recharger sa batterie, passée de 10 % à 80 % en environ 35 minutes. « C’était rapide, comme toujours avec les Superchargers, mais quand j’ai vu la facture de 25 €, j’ai trouvé ça un peu élevé », confie-t-il.

Ce tarif s’explique par plusieurs facteurs. En France, le prix au Supercharger varie selon les heures (plus cher en période de forte demande) et les régions. En mars 2025, selon les données disponibles, le coût moyen oscille entre 0,40 € et 0,60 € par kWh. Pour une recharge de 60 kWh – ce que la batterie de la Model 3 peut typiquement absorber entre 10 % et 80 % –, cela représente effectivement une somme comprise entre 24 € et 36 €. « Je savais que les prix avaient augmenté ces derniers mois, mais ça reste un choc quand on le voit en vrai », ajoute Julien.

Comparaison avec l’essence : un calcul nuancé

Pour relativiser, Julien compare ce coût à celui d’une voiture thermique. « Avec mon ancienne berline essence, j’aurais dépensé environ 50 € pour faire 500 km avec un plein. Avec ma Tesla, ces 25 € me permettent de parcourir environ 350 km. C’est moins cher, mais l’écart n’est pas aussi énorme qu’on pourrait le penser. » Il souligne aussi que recharger à domicile reste bien plus économique – environ 10 € pour une charge complète avec un tarif de nuit avantageux – mais que les Superchargers sont incontournables pour les longs trajets.

Une expérience globalement positive

Malgré cette dépense, Julien reste satisfait de son choix. « La commodité des Superchargers, leur fiabilité et le fait que je n’ai pas à me soucier de l’entretien d’un moteur thermique, ça vaut le coup », explique-t-il. Il reconnaît toutefois que les fluctuations des prix de l’électricité et la dépendance au réseau Tesla peuvent poser question à l’avenir, surtout avec l’ouverture progressive des Superchargers à d’autres marques.

Ce témoignage illustre une réalité pour les conducteurs de véhicules électriques : si les coûts d’usage restent souvent inférieurs à ceux des voitures thermiques, les recharges rapides sur autoroute viennent rappeler que l’électrique n’est pas toujours synonyme d’économies spectaculaires. Pour Julien, le verdict est clair : « 25 €, c’est acceptable pour le service rendu, mais je vais essayer de planifier mes trajets pour privilégier les charges à la maison ! »