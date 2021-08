Le scooter électrique à Paris? Zebécane!

Si vous ne possédez pas déjà votre propre scooter électrique, c’est le moment ! Vous avez peut-être remarqué qu’il y a de plus en plus de scooters sur les routes à Paris, surtout ces dernières années.

Avec la demande croissante de véhicules électriques, les scooters électriques sont devenus un moyen de transport formidable, facile et économe en énergie. Ils sont aussi très pratiques.

Avec des bornes de recharge situées partout à Paris via le réseau Bélib’, il est facile de recharger votre scooter tout en profitant d’un expresso dans un café local.

Intérieur boutique zebécane

Les scooters électriques sont également moins chers et nécessitent moins d’entretien que les véhicules traditionnels. Vous pouvez préserver l’environnement tout en roulant avec style sur votre tout nouveau scooter de Zebécane.

Vous cherchez quelque chose d’un peu plus sportif ? Zebécane propose également un assortiment de motos électriques. Quel que soit votre style, vous trouverez la moto ou le scooter électrique de vos rêves dans notre concession.

Les scooters électriques

Pour vous aider dans votre recherche d’un nouveau scooter, la boutique a divisé son inventaire en catégories en fonction de votre permis.

Au cours de votre recherche, vous aurez la possibilité de choisir parmi les meilleurs scooters électriques fabriqués par Askoll. Établi depuis de nombreuses années, Askoll est expert en moteurs électriques. Vous pouvez être sûr d’obtenir un excellent scooter électrique lorsque vous achetez un scooter Askoll chez Zebécane.

Les motos électriques

Chez Zebécane, vous trouverez un assortiment de motos Zero parmi lesquelles choisir. Zero Motorcycles est une marque qui construit des motos électriques robustes et attrayantes. Ils combinent les caractéristiques traditionnelles qui rendent les motos efficientes et rapides avec la technologie électrique moderne. Vous avez à votre disposition un catalogue en ligne bien organisé et divisé par permis rendant votre recherche encore plus facile.

Un service nécessaire

Zebécane n’est pas seulement un expert en véhicules à 0 émission, ils fournissent également des services d’entretien experts pour vous garder en sécurité sur la route.

Ils garantissent la réparation de votre véhicule avec 100 % de pièces d’origine. Parce qu’il est important que le véhicule électrique ne soit pas un frein, ils proposent des véhicules de courtoisie pour vous garder sur la route pendant que nous travaillons sur votre moto. Vous bénéficiez d’un véhicule propre après chaque visite d’entretien.

Vous pouvez être assuré que Zebécane nettoie votre moto avec des produits respectueux de l’environnement.

Que vous ayez besoin d’un entretien ou que vous cherchiez à acheter un nouveau scooter ou moto électrique, Zebécane est là pour s’assurer que vous trouvez ce que vous cherchez.

Si vous ne savez pas comment choisir votre moto ou quand vous devez l’apporter pour l’entretien, laissez-nous vous aider !

Nous serons plus qu’heureux de nous assurer que vous pouvez facilement trouver ce dont vous avez besoin afin que vous puissiez retourner à vos activités quotidiennes régulières et commencez votre nouveau style de vie 0 émission dès que possible.

Contactez Zebécane

Adresse : 41 Av. de la Grande Armée, 75116 Paris

Téléphone : 01 78 96 50 20