Audi annonce une performance remarquable pour l’année 2023, avec la livraison de près de 1,9 million de véhicules à l’échelle mondiale. Ce chiffre inclut une augmentation significative des véhicules 100% électriques, avec 178 000 unités livrées, marquant une hausse de 51% par rapport à 2022. La forte demande pour les modèles électriques d’Audi jette les bases solides pour 2024, une année qui s’annonce difficile en raison de divers facteurs transformationnels et économiques.

Gernot Döllner, PDG d’Audi : « Audi est une marque forte avec un accent clair sur l’avenir électrique. La forte demande pour nos modèles offre un point de départ robuste pour la nouvelle année. Cependant, nous sommes conscients des temps difficiles à venir en 2024, avec une concurrence accrue et des incertitudes économiques mondiales. Il est crucial de maintenir un plan clair face à ces défis tout en se concentrant sur la rentabilité de nos véhicules. En 2024 et 2025, nous prévoyons de renforcer et de rajeunir notre gamme avec de nombreux nouveaux modèles, en mettant particulièrement l’accent sur les véhicules électriques innovants. »

Croissance Mondiale et Succès sur le Marché

En 2023, Audi a signalé une augmentation des livraisons dans toutes les régions, surpassant la croissance globale du marché. La forte demande pour leurs véhicules 100% électriques confirme la stratégie d’électrification cohérente de l’entreprise.

Hildegard Wortmann, Membre du Conseil d’Administration pour les Ventes et le Marketing chez AUDI AG : « Nous avons réalisé une augmentation des livraisons de plus de 17% en 2023. Ce succès est attribué à notre équipe internationale et à nos partenaires concessionnaires dans le monde entier. Notre croissance a été particulièrement prononcée sur des marchés clés tels que l’Europe, les États-Unis et la Chine, tout en continuant à accélérer l’électrification. »

L’essor de la Demande pour les Véhicules Électriques

Les modèles électriques d’Audi, en particulier l’Audi Q4 e-tron, ont connu une demande substantielle, avec une augmentation des ventes de Q4 e-tron de 112%. La première mondiale imminente de l’Audi Q6 e-tron dans le premier trimestre de 2024, construite sur la nouvelle plateforme Premium Electric (PPE), marque une étape significative dans le voyage électrique d’Audi.

Modèles Populaires et Véhicules Haute Performance

Outre les véhicules électriques, des modèles populaires comme l’Audi Q5, A6 et A4 ont également connu des ventes significatives. Audi Sport a livré environ 48 000 véhicules haute performance dans le monde entier, une augmentation de 5% par rapport à l’année précédente.

Points Forts Régionaux

Europe : Environ 748 000 véhicules livrés, une augmentation de 20%.

: Environ 748 000 véhicules livrés, une augmentation de 20%. Allemagne : Plus de 252 000 véhicules livrés, une augmentation de 17%.

: Plus de 252 000 véhicules livrés, une augmentation de 17%. USA : Année record avec environ 229 000 livraisons, une augmentation de 22%.

: Année record avec environ 229 000 livraisons, une augmentation de 22%. Chine : Plus de 729 000 véhicules livrés, une augmentation de 13%.

Perspectives d’Avenir

Malgré l’anticipation d’une année 2024 difficile, Audi reste concentrée sur le renforcement de sa position, en particulier dans la mobilité électrique. La marque vise à fortifier sa présence sur le marché avec de nouveaux modèles et technologies innovantes.

Prochain Rapport Financier : Audi présentera ses chiffres financiers pour l’exercice 2023 lors de la Conférence de Presse Annuelle le mardi 19 mars 2024.