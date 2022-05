Kia EV6 ou Tesla Model Y: Laquelle choisir?

Nous avions fait un comparatif complet entre la Tesla Model 3 et la KIA EV6. Cependant, nous savions que l’article n’allait pas convaincre tout le monde, en effet, la KIA EV6 est d’avantage comparable avec Model Y car le format est plutôt similaire. Vous avez déjà parcouru plusieurs articles sur le sujet? Nous allons vous montrer des points qui vous ont probablement échappés. Nous comptons sur vous pour nous donner vos avis en commentaires.

Nous avons essayé les deux et c’était cool !

Nous avons testé les deux, et nous les avons vraiment appréciées. Malheureusement, entre les hausses de prix de Tesla et les majorations de KIA, elles sont toutes deux « chères ». Tout est relatif mais il faut reconnaître que ce sont

Cela dit, j’aime la façon dont l’EV6 et la IONIQ5 gèrent les caméras d’angle mort (si vous êtes équipé d’une finition qui le permet). Je réalise que Tesla a également ajouté une caméra d’angle mort automatique (ce qui est génial), bien qu’elle ne soit pas exactement dans votre vision périphérique, étant en bas à gauche de l’écran. (Du moins, je suppose que la Model Y en est équipée. J’ai testé (et commandé) une M3LR la semaine dernière qui en était équipée).

Logiciel : Tesla l’emporte

Pour le meilleur ou pour le pire, l’expérience logicielle chez Tesla est beaucoup plus rapide. Je ne sais pas si KIA a encore poussé des mises à jour pour EV6, mais pour autant que je sache, le Niro EV n’a jamais eu de mises à jour majeures, donc je ne retiendrais pas mon souffle, peu importe ce que KIA promet (mon expérience de la location d’un ID.4 est de croire les actions, pas les mots. VW a promis des mises à jour trimestrielles majeures il y a bien plus d’un an et n’en a toujours pas livré une seule).

Confort de conduite: Pas de gagnant

J’ai trouvé les deux voitures super confortables et amusantes à conduire (j’ai testé une EV6 Wind AWD, pour info), mais j’ai été gêné par le fait que la KIA ne semblait pas avoir une véritable conduite à une pédale, d’après ce que j’ai pu voir. Avec le frein régénératif réglé au maximum, elle ralentissait vraiment bien, mais je me suis retrouvé à devoir appuyer sur la pédale de frein pour s’arrêter complètement (et ensuite l’Auto Hold la maintenait arrêtée).

L’autopilot: Suivant vos goûts

Je préfère le HDA à l’Autopilot, notamment parce que l’on peut activer l’assistance au maintien dans la voie sans avoir besoin d’utiliser le régulateur de vitesse. Je n’aime pas le régulateur de vitesse adaptatif dans le trafic, car la voiture ne peut pas voir plusieurs voitures devant et relâcher l’accélérateur aussi tôt que je le voudrais. Donc, le fait de pouvoir utiliser le maintien de voie tout en contrôlant moi-même ma vitesse est un énorme plus.

L’absence de toit ouvrant dans le KIA était une déception pour moi. Je sais que pour d’autres c’est un plus, mais mon fils aime regarder par le toit ouvrant panoramique de ma VW.

La capacité du coffre: Tesla gagne

Le coffre minuscule de la KIA est aussi une déception, surtout que l’arrière a aussi beaucoup moins d’espace de chargement. En revanche, pour moi, le coffre de la Model 3 est suffisamment grand pour que je puisse transporter la poussette de mon enfant et notre sac à langer à l’avant, laissant tout le coffre (et les 2/3 de la banquette arrière si nécessaire) pour les courses à Costco.

Bref, je divague depuis des lustres, mais pour moi personnellement, à prix égal, j’achèterais la Tesla plutôt que la KIA juste pour les longues distances : espace de chargement, autonomie, réseau de recharge. Mon expérience au cours de l’année dernière avec une ID.4 (et en suivant cette sous-section et la sous-section ID4) m’a montré que les VE non Tesla ne sont pas prêts pour les longs road-trips. Ou plutôt, les chargeurs non Tesla ne sont pas prêts. J’ai vu trop de cas de personnes bloquées à cause d’un chargeur Ionity ou Chargemap mort pour risquer d’emmener mon ID4 à plus de 160 km de chez moi, alors que je me sentirais parfaitement à l’aise pour faire des road-trips avec une tesla (et je prévois d’ailleurs de le faire si j’ai mon Model 3 avant notre voyage à la plage cet été).