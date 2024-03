Le Kia EV9, le SUV électrique à trois rangées de Kia, a été reconnu comme le lauréat de la Meilleure Voiture du Monde pour 2024 par la Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY). Ce prix annuel est le résultat d’évaluations approfondies réalisées par 75 journalistes automobiles féminines de 52 pays répartis sur cinq continents. Des aspects tels que la sécurité, la qualité, le prix, le design, la facilité de conduite, les avantages et l’empreinte environnementale sont pris en compte lors du vote. Le Kia EV9 a été choisi parmi un total de 63 prétendants.

« La reconnaissance du Kia EV9 par la Women’s Worldwide Car of the Year met en valeur les performances exceptionnelles et l’attrait mondial de Kia », a déclaré Steven Center, COO & EVP de Kia America. « Le design avant-gardiste, la technologie de pointe et la polyvalence du EV9 reflètent l’engagement de Kia à améliorer l’expérience de propriété. Nous sommes honorés d’avoir été nommés le lauréat suprême de la WWCOTY pour 2024. »

« Cette année, l’élection a été particulièrement difficile en raison du niveau d’excellence de tous les candidats », a déclaré Marta Garcia, présidente exécutive de la WWCOTY. « Le Kia EV9 l’a emporté sur ses rivaux car c’est un véhicule capable de répondre aux besoins des consommateurs du monde entier. »

Les juges de la WWCOTY favorisent l’EV9 comme le choix de prédilection dans le domaine des SUV électriques. L’EV9 a été salué pour sa convivialité, son design innovant, son intérieur adapté aux familles, son confort et son espace. Le véhicule excelle en aérodynamisme, ce qui contribue à ses performances remarquables.

Vous souhaitez devenir acteur de la révolution électrique ? Rejoignez le Club Tesla Mag