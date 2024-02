La marque emblématique Lancia fait un retour remarqué avec sa nouvelle Ypsilon électrique, marquant ainsi le début d’une ère nouvelle sous l’égide de Stellantis. Le 14 février 2024, Lancia a présenté officiellement cette citadine qui promet de conjuguer élégance italienne et technologie électrique.

Un Design Réinventé

Source : Lancia

La nouvelle Ypsilon s’allonge de 2,5 cm par rapport à une Peugeot e-208, affichant des dimensions généreuses avec une longueur de 4,08 m, une largeur de 1,76 m, et une hauteur de 1,44 m. Sa conception est le fruit d’une collaboration entre les designers Jean-Pierre Ploué et Frédéric Duvernier, qui ont réussi à distinguer l’Ypsilon grâce à des éléments stylistiques uniques, tels qu’une calandre ornée de LEDs et des feux arrière rappelant la mythique Lancia Stratos.

Un Intérieur Raffiné et Innovant

Source : Lancia

L’intérieur de l’Ypsilon se distingue par un tableau de bord doté de deux écrans de 10,25 pouces, offrant Apple Car Play et Android Auto. L’originalité se poursuit avec une console centrale équipée d’un tavolino, ou « petite table », en cuir et plastique nervuré, pensée pour accueillir un smartphone. L’habitacle est enrichi de trois ports USB-C et de sièges recouverts d’un velours nervuré, évoquant le design des années 70.

Performance et Autonomie

Source : Lancia

Sous le capot, l’Ypsilon hérite de la chaîne de puissance des modèles électriques de Stellantis, avec un moteur de 125 kW (156 ch) et un couple de 260 Nm. Sa batterie de 51 kWh promet une autonomie théorique de 403 km (WLTP), avec une consommation mixte WLTP de 14,3 à 14,6 kWh/100 km.

Lancia : Une Marque au Patrimoine Richissime

Luca Napolitano dévoile la nouvelle Lancia Ypsilon à Milan (© GABRIEL BOUYS / AFP)

La résurrection de Lancia avec l’Ypsilon électrique est une ode à son héritage. Fondée en 1906, la marque a traversé des hauts et des bas, restant toutefois ancrée dans le cœur des passionnés d’automobile grâce à des modèles légendaires tels que l’Aurelia, la Fulvia, et la Delta. La collaboration avec Cassina pour la série limitée « Cassina » souligne l’engagement de Lancia à allier confort, luxe et performance.

Une Stratégie Ambitieuse

Lancia s’engage dans une voie ambitieuse avec la promesse d’un grand confort acoustique et une expérience de conduite optimisée. La décision de produire l’Ypsilon en Espagne, et non en Italie, reflète les réalités économiques contemporaines, tout en préservant l’essence de la marque.

Vers un Avenir Électrique

L’Ypsilon électrique n’est que le début du renouveau de Lancia. Avec des projets de lancement en Europe et une stratégie axée sur l’électrification, Lancia se positionne comme un acteur clé dans le segment premium des véhicules électriques. La série limitée « Cassina » annonce des versions futures alliant innovation et tradition, avec un prix premium justifié par une qualité et un design exceptionnels.

En conclusion, la nouvelle Lancia Ypsilon électrique représente plus qu’une voiture ; elle incarne la renaissance d’une marque historique prête à embrasser l’avenir. Avec un design distinctif, des performances électriques solides, et un intérieur raffiné, elle promet de redéfinir les standards de la mobilité urbaine chic et durable.

Restez à l’écoute pour découvrir comment cette icône italienne se réinvente pour conquérir les rues et les cœurs à travers l’Europe.