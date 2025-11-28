La Mise à Jour Tesla 2025.44 Débarque : Faut-il Y Croire pour l’Arrivée de CarPlay ?

La traditionnelle « Holiday Update » de Tesla approche à grands pas. En prélude, la version logicielle 2025.44 est en cours de déploiement, apportant des améliorations pratiques et jetant les bases des grandes surprises de fin d’année.

Si vous êtes propriétaire d’un véhicule Tesla, la mise à jour Over-The-Air (OTA) 2025.44 est celle que vous recevez actuellement. Elle est essentielle, car elle sert de plateforme de stabilité pour la version 2025.44.25 (la « Mise à jour de Noël ») qui devrait suivre très bientôt avec les nouveautés les plus spectaculaires.

🔑 Les 3 Grandes Nouveautés Pratiques de la 2025.44

Cette mise à jour se concentre sur l’amélioration de la qualité de vie et la correction des incohérences entre les différents modèles de véhicules.

1. Dashcam : Enfin l’Égalité pour tous les Utilisateurs

Vue en Grille Améliorée : Les propriétaires de véhicules équipés des anciens processeurs Intel bénéficient enfin de la nouvelle interface de la Dashcam Viewer. Elle permet de voir tous les flux vidéo (avant, arrière, latéraux) dans une grille unique, facilitant grandement la recherche d’événements et la navigation dans les clips.

Les propriétaires de véhicules équipés des anciens bénéficient enfin de la nouvelle interface de la Dashcam Viewer. Elle permet de voir tous les flux vidéo (avant, arrière, latéraux) dans une grille unique, facilitant grandement la recherche d’événements et la navigation dans les clips. Objectif : Rendre l’expérience utilisateur cohérente entre les anciens (Intel) et les nouveaux (AMD Ryzen) modèles.

2. Contrôle Intelligent de la Surchauffe (Cabin Overheat Protection)

Option « Exclure Domicile » : Une fonctionnalité très attendue est l’ajout de la possibilité d’ exclure le domicile (votre adresse enregistrée) de la Protection contre la Surchauffe de l’Habitacle.

Une fonctionnalité très attendue est l’ajout de la possibilité d’ (votre adresse enregistrée) de la Protection contre la Surchauffe de l’Habitacle. Avantage : Lorsque votre véhicule est garé en toute sécurité chez vous, cette protection ne s’activera plus inutilement, ce qui permet d’économiser de l’énergie (batterie) sans compromettre la sécurité lorsque vous êtes stationné ailleurs.

3. Fiabilité et Stabilité du Système

La 2025.44 est principalement une version de stabilisation . Elle corrige de nombreux bugs mineurs, peaufine les protocoles de sécurité et assure une base logicielle solide pour le déploiement massif qui arrivera juste avant les fêtes.

. Elle corrige de nombreux bugs mineurs, peaufine les protocoles de sécurité et assure une base logicielle solide pour le déploiement massif qui arrivera juste avant les fêtes. Améliorations silencieuses : Des ajustements sont faits sous le capot pour le système Full Self-Driving (Supervisé) et pour préparer l’intégration de l’assistant IA de xAI, Grok.

🎄 Le Vrai « Cadeau de Noël » Arrive Bientôt : CarPlay en Approche ?

La communauté Tesla est en effervescence, car l’historique de la marque montre que les grandes annonces sont toujours réservées à la version finale de fin d’année, la 2025.44.25 (ou similaire).

🧐 Le Grand Pari : Apple CarPlay

C’est la rumeur qui affole le plus les forums : l’intégration d’Apple CarPlay. Bien que Tesla ait toujours misé sur son propre système d’infodivertissement, des sources fiables suggèrent que la marque pourrait finalement tester en interne une version intégrée de CarPlay.

Pourquoi Maintenant ? L’ajout de CarPlay, même partiel (dans une fenêtre et non en plein écran), pourrait séduire une vague de nouveaux clients qui considèrent cette fonctionnalité comme indispensable.

L’ajout de CarPlay, même partiel (dans une fenêtre et non en plein écran), pourrait séduire une vague de qui considèrent cette fonctionnalité comme indispensable. Le Bémol : Même si CarPlay arrivait, il s’agirait d’une intégration latérale, le système natif Tesla restant le cœur du véhicule. Cela permettrait aux utilisateurs d’iPhones de projeter des applications comme Waze, Maps ou Messages, tout en conservant le contrôle total de la voiture par Tesla.

🎁 Autres Fonctionnalités Très Attendues de la 2025.44.25 :

L’IA Grok au Volant : Une intégration plus poussée de l’IA pour des commandes vocales naturelles et sophistiquées (ex: « Trouve-moi le Superchargeur le plus proche avec un café ouvert »).

Une intégration plus poussée de l’IA pour des commandes vocales naturelles et sophistiquées (ex: « Trouve-moi le Superchargeur le plus proche avec un café ouvert »). Vue Caméra à 360° : L’utilisation des nombreuses caméras du véhicule pour une véritable vue d’oiseau facilitant le stationnement.

L’utilisation des nombreuses caméras du véhicule pour une véritable vue d’oiseau facilitant le stationnement. Nouvelle Interface Utilisateur (UI) : Des options de personnalisation de la barre inférieure ou de l’affichage de la carte.

En conclusion : La version 2025.44 est le prélude à la fête. Le véritable « cadeau de Noël » – incluant potentiellement la fin de la longue attente pour CarPlay – est attendu sous une version numérotée comme 2025.44.25, qui devrait arriver très bientôt.