Rumeur : Grok arrive dans votre Tesla en Europe !

L’Europe est prête. Selon les dernières rumeurs, l’intelligence artificielle d’Elon Musk, Grok, s’apprête à franchir l’Atlantique pour s’installer dans les Tesla européennes dès la dernière semaine de janvier 2026.

Depuis son déploiement initial aux États-Unis l’été dernier, les propriétaires de Tesla sur le Vieux Continent attendaient avec impatience de pouvoir converser avec l’IA de xAI. Ce qui n’était qu’une attente semble désormais se transformer en une fenêtre de sortie concrète.

Ce que Grok change à votre conduite

L’intégration de Grok n’est pas une simple mise à jour logicielle ; c’est une refonte de l’interaction homme-machine à bord. Contrairement aux commandes vocales classiques, souvent rigides et limitées, Grok propose une expérience conversationnelle et fluide.

Navigation Intelligente : Demandez à Grok de trouver « un restaurant italien bien noté mais pas trop bruyant » et il lancera la navigation directement.

Demandez à Grok de trouver « un restaurant italien bien noté mais pas trop bruyant » et il lancera la navigation directement. Personnalités Multiples : Vous pourrez choisir le ton de votre assistant, du mode « Assistant » classique au célèbre mode « Unhinged » (déchaîné) pour une touche d’humour caustique durant vos trajets.

Vous pourrez choisir le ton de votre assistant, du mode « Assistant » classique au célèbre mode « Unhinged » (déchaîné) pour une touche d’humour caustique durant vos trajets. Réponses en temps réel : Grâce à sa connexion directe avec la plateforme X, Grok peut répondre à des questions sur l’actualité brûlante pendant que vous roulez.

Configuration requise : Êtes-vous prêt ?

Toutes les Tesla ne seront pas éligibles immédiatement. Pour accueillir Grok fin janvier, votre véhicule devra répondre à certains critères techniques :

Composant Requis Processeur Puce AMD Ryzen (généralement sur les modèles livrés après mi-2021) Logiciel Version 2025.44 ou ultérieure Connectivité Abonnement Connexion Premium actif ou Wi-Fi

Pourquoi maintenant ?

Le déploiement en Europe a pris plus de temps qu’aux États-Unis, principalement en raison des adaptations linguistiques et des régulations strictes sur la protection des données (RGPD). Les rumeurs indiquent que xAI a finalisé les serveurs européens pour garantir une latence minimale et une conformité totale avec les lois locales.

Note importante : Bien que Grok soit un assistant puissant, il reste en phase « Beta » dans les véhicules. Il ne peut pas encore contrôler les fonctions de sécurité critiques ou les réglages physiques comme les clignotants ou les essuie-glaces.

La fin du mois de janvier s’annonce donc passionnante pour la communauté Tesla en Europe. Préparez-vous à voir apparaître une nouvelle icône sur votre écran central !