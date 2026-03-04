Mis à jour à chaque nouvelle version Tesla

🔔 Pour être alerté dès la prochaine mise à jour : abonnez-vous à la newsletter Tesla Mag

📋 Mise à jour 2026.2.9 — Mars 2026

Déployée : 2 mars 2026 Modèles concernés : Model Y, Model 3, Model S, Model X (HW3 et HW4) Version FSD embarquée : v14.2.2.5

Le changement majeur : adieu « Autopilot », bonjour « Autosteer »

Tesla procède dans cette mise à jour à une refonte sémantique de ses fonctions d’assistance — un changement purement textuel dans l’interface, mais lourd de sens réglementaire.

Ancien nom Nouveau nom Pourquoi Navigate on Autopilot Navigate on Autosteer Souligne que la fonction maintient le cap, sans suggérer une autonomie totale FSD Computer AI Computer Aligne la terminologie avec le positionnement IA de Tesla

Le terme « Autopilot » était régulièrement critiqué par les régulateurs européens — dont la RDW néerlandaise — pour son ambiguïté. Ce changement de nom est une concession directe aux exigences de la procédure d’homologation en cours.

FSD v14.2.2.5 : les nouveautés concrètes

Encodeur de vision amélioré Meilleure reconnaissance des véhicules d’urgence, des obstacles complexes et des gestes humains — notamment un policier faisant signe de passer. Fonctionnalité particulièrement utile en Europe où les interactions avec les agents de circulation sont plus fréquentes qu’aux États-Unis.

Options d’arrivée à destination Le FSD peut désormais se garer selon votre choix précis : parking, bord de trottoir, garage ou allée privée. Plus besoin de reprendre le contrôle 200 mètres avant votre destination.

Deux nouveaux profils de conduite

Sloth : conduite ultra-prudente, marges de sécurité maximales, idéal pour les zones urbaines denses

: conduite ultra-prudente, marges de sécurité maximales, idéal pour les zones urbaines denses Mad Max : réactivité accrue, changements de voie plus fréquents, pour les autoroutes dégagées

Navigation intégrée au réseau neuronal L’itinéraire est désormais géré directement par l’IA de vision — le système réagit en temps réel aux routes barrées et aux déviations, sans attendre une recalculation manuelle.

Grok : la mise à jour 2026.2.6 complétée par la 2026.2.9

Grok avait été déployé avec la version 2026.2.6 (16 février). La 2026.2.9 affine son intégration :

Mémorisation de votre personnalité préférée entre les sessions

Navigation par langage naturel : « Trouve-moi le meilleur restaurant thaï avec un Supercharger à proximité », « Planifie un itinéraire touristique romantique à travers Paris »

Nouveaux modes de personnalité dont le mode « Unhinged » pour un ton décalé et humoristique

Disponible uniquement sur les Tesla équipées d’un processeur AMD Ryzen (production après mi-2022).

Améliorations pratiques

Déverrouillage manuel du câble de recharge Si le bouton de la prise ne répond pas, maintenez la poignée de porte arrière gauche enfoncée 3 secondes (voiture déverrouillée) pour forcer le déverrouillage. Complète la fonction de déblocage via l’écran introduite en 2026.2.3.

Détection d’enfant isolé Si un enfant est détecté seul dans le véhicule après verrouillage, la Tesla active les feux de détresse, déclenche le klaxon de manière répétée et envoie des notifications push sur l’application mobile du propriétaire.

Ce que ça signifie pour le FSD en Europe

Le déploiement de la v14.2.2.5 sur toute l’Europe, combiné au changement de terminologie aligné sur les exigences réglementaires, indique que Tesla a finalisé la mise en conformité technique et sémantique demandée par la RDW néerlandaise. L’adoption par l’UNECE de nouveaux cadres pour les systèmes de conduite automatisée en janvier 2026 a ouvert la voie réglementaire. Des tests de démonstration sont en cours en Allemagne, en Italie, en Norvège et en France.

→ Tout savoir sur le FSD en France et en Europe

📋 Mise à jour 2026.2.9 — Mars 2026

Déployée : 1er mars 2026 Modèles concernés : Model Y, Model 3, Model S, Model X (HW3 et HW4)

Nouveautés principales

Changement de nom FSD → « Conduite Autonome Tesla » Tesla a officiellement renommé le « Full Self-Driving » en « Conduite Autonome Tesla » dans les interfaces européennes, probablement pour se conformer aux exigences de la réglementation UE sur la publicité des systèmes d’assistance à la conduite.

Amélioration de l’interface Grok Nouvelle option de mémorisation des préférences de personnalité entre les sessions. Grok peut désormais retenir votre personnalité préférée sans avoir à la resélectionner à chaque démarrage.

Optimisation de la recharge préconditionnement Le préconditionement de batterie avant une session Supercharger commence maintenant 10 minutes plus tôt par défaut lors d’une navigation vers un Supercharger. Impact : 2 à 4 minutes de recharge en moins sur les V3 et V4.

Corrections de bugs

Correction d’un bug rare causant l’affichage incorrect de l’autonomie estimée après une charge complète (batteries LFP)

Correction de l’alignement des sous-titres sur l’écran arrière du Model 3 (certains contenus Netflix/YouTube)

📋 Mise à jour 2026.2.6 — Février 2026

Déployée : 16 février 2026 Modèles concernés : Model Y, Model 3, Model S, Model X (HW3 et HW4, AMD Ryzen uniquement pour Grok)

Nouveautés principales

Lancement de Grok en Europe C’est la nouveauté majeure de cette mise à jour. Grok, l’assistant IA de xAI (Elon Musk), est désormais disponible dans 9 pays européens dont la France. Accessibilité : processeur AMD Ryzen requis (Tesla produites après mi-2022).

Photobooth amélioré Le mode Photobooth (selfies avec les caméras de la Tesla) reçoit 8 nouveaux filtres et effets. La résolution de capture est augmentée sur les modèles HW4.

Mode voiturier amélioré Le mode voiturier (Valet Mode) intègre maintenant une limite de vitesse configurable entre 30 et 90 km/h, contre un plafond fixe de 70 km/h précédemment.

📋 Mise à jour 2026.2.3 — Février 2026

Déployée : 10 février 2026 Modèles concernés : tous modèles Tesla

Nouveautés principales

L’astuce du câble coincé La mise à jour la plus partagée de l’année sur les réseaux sociaux. En cas de câble de recharge bloqué dans le port de charge, une nouvelle séquence de déblocage est accessible depuis l’écran : Contrôles → Recharge → Débloquer le port. Plus besoin de contacter le service Tesla.

Navigation : mises à jour des POI La base de données des points d’intérêt (restaurants, hôtels, attractions) est mise à jour avec les données OpenStreetMap de janvier 2026. Les Superchargers récemment ouverts sont intégrés.

Amélioration de la détection de signalisation Sur les Model Y et Model 3 HW4 : amélioration de la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse temporaires (chantiers, zones scolaires ponctuelles).

📋 Mise à jour 2025.44.25.1 — Décembre 2025 (Mise à jour de Noël)

Déployée : 24 décembre 2025 Surnom : « Mise à jour de Noël 2025 »

Nouveautés principales

Sans CarPlay — contrairement aux rumeurs persistantes, cette mise à jour de fin d’année n’incluait pas Apple CarPlay. Tesla a une nouvelle fois démenti travailler sur une intégration CarPlay.

Mode Sapin de Noël Animation festive sur l’écran principal accessible depuis Contrôles → Théâtre → Animations saisonnières.

Amélioration du chauffage prédictif Meilleure anticipation du préconditionement de l’habitacle basée sur les horaires de départ enregistrés. La Tesla chauffe ou refroidit l’habitacle automatiquement 15 minutes avant l’heure de départ habituelle.

Tri automatique des contacts téléphoniques Les contacts fréquemment appelés depuis la Tesla remontent automatiquement en haut de la liste dans l’interface téléphone.

📋 Mise à jour 2025.38.9 — Octobre 2025

Déployée : 15 octobre 2025

Nouveautés principales

Amélioration du Sentry Mode Le mode Sentry (surveillance du véhicule en stationnement) enregistre désormais en résolution 4K sur les Model Y et Model 3 équipées de HW4, contre 1080p précédemment.

Nouveaux sons personnalisés 5 nouveaux sons de klaxon et 3 nouveaux sons d’ouverture/fermeture disponibles dans la bibliothèque de sons personnalisés.

Navigation : prédiction de trafic améliorée Intégration de données de trafic en temps réel de sources tierces pour améliorer la prédiction des heures de pointe sur les trajets planifiés.

📅 Cette page est mise à jour à chaque nouvelle version Tesla | Par Lucas Ferreira — Tesla Mag

👉 Guide FSD Tesla France 2026 — Grok dans votre Tesla — Tesla Model Y 2026