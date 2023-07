La Rolls-Royce Spectre : une démonstration de puissance électrique à Goodwood

Une présence remarquée au Goodwood Festival of Speed

Rolls-Royce Motor Cars célèbre cette année son 20e anniversaire de production sur son site de Goodwood et ne manquera pas de faire sensation lors du Goodwood Festival of Speed. L’événement mettra en vedette les modèles emblématiques de la marque, tels que la Phantom, la Ghost, le Cullinan et la toute nouvelle Spectre.

Les modèles exposés tout au long du week-end, à proximité de la majestueuse Goodwood House, sont le fruit du travail exceptionnel d’un collectif d’artisans, de designers et d’ingénieurs de Rolls-Royce. Ils présentent des finitions inspirées par l’univers du yachting et du pop-art, ajoutant une touche de créativité et de raffinement à ces véhicules d’exception.

Des finitions uniques pour chaque modèle

La Rolls-Royce Phantom présentée à Goodwood se démarque par sa livrée « Submariner Blue » et son intérieur qui prolonge le thème nautique. La couleur « Navy » domine au niveau du volant, des ceintures de sécurité et de la partie avant du véhicule, tandis que l’espace arrière est revêtu d’un somptueux cuir « Selby Grey » rehaussé de surpiqûres couleur « Sunset ». L’espace du tableau de bord, connu sous le nom de « The Gallery », arbore quant à lui un motif de tissage rappelant les gréements des yachts.

Le SUV Rolls-Royce Cullinan, quant à lui, s’inspire de l’univers du pop-art. Sa livrée « Gunmetal » est agrémentée d’une double ligne aux teintes « Phoenix Red » et « Serenity Green ». Les étriers de freins rouges, en écho au trait rouge de la carrosserie, viennent compléter l’ensemble extérieur. L’intérieur de ce modèle est un véritable chef-d’œuvre avec un habillage en tissu à motifs géométriques qui se répand harmonieusement dans tout l’habitacle.

La Rolls-Royce Ghost, plus sobre dans ses finitions, arbore une livrée « Iced Arctic White » avec un intérieur noir et « Iceland Moss », agrémenté de surpiqûres couleur « Mandarin ».

Enfin, la Rolls-Royce Spectre fera ses débuts dynamiques en public à Goodwood. Revêtue d’une livrée « Chartreuse » et « Black Diamond », elle prendra la piste lors du Supercar Run avec des jantes de 23 pouces. C’est la première fois dans l’histoire de la marque qu’un coupé deux portes, orné du fameux « Spirit of Ecstasy », est équipé de roues aussi imposantes.

Il est également à noter que la Rolls-Royce Ghost dans une teinte « Salamanca Blue » et le Cullinan habillé d’une teinte « Dark Emerald » occuperont respectivement les postes de Course Car et de Safety Car tout au long du week-end de l’événement.

Anecdotes et informations exclusives sur la Rolls-Royce Spectre

La Rolls-Royce Spectre marque une étape importante pour la marque de luxe britannique, car c’est son tout premier modèle 100% électrique. Avec la Spectre, Rolls-Royce allie son héritage de raffinement et de prestige à une technologie de pointe axée sur la mobilité électrique.

Grâce à son groupe motopropulseur électrique de haute performance, la Spectre offre une puissance et une accélération impressionnantes, tout en offrant une expérience de conduite silencieuse et sans émissions. Les ingénieurs de Rolls-Royce ont travaillé en étroite collaboration avec des experts en batteries pour développer une batterie de pointe offrant une autonomie exceptionnelle, permettant aux propriétaires de parcourir de longues distances en toute sérénité.

Restez à l’affût de nos prochains articles pour découvrir plus en détail les caractéristiques techniques, les performances et les finitions haut de gamme de ce modèle emblématique.

La Rolls-Royce Spectre incarne le mariage parfait entre l’élégance intemporelle de la marque et la mobilité électrique de l’avenir. Avec son design saisissant, ses matériaux de première qualité et sa technologie de pointe, la Spectre est destinée à redéfinir les normes du luxe électrique dans l’industrie automobile.