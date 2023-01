Une heure d’attente pour joindre le service center Tesla aux US

À l’ère d’internet où les messages textes sont préférés aux appels vocaux, pour joindre Tesla, le passage par leur ligne téléphonique est censée être une des voies les plus rapides pour les joindre. Au grand dam des clients de chez Tesla, ce service est un des pires avec des temps d’attente interminable avant d’avoir l’espoir d’une réponse à son appel.

Pour illustrer ce propos, nous pouvons prendre l’exemple d’un client américain de chez Tesla qui a partagé sur la plateforme Reddit son mécontentement par rapport à leur service clientèle.

Une heure d’attente au téléphone pour joindre Tesla

Si ici en France, on serait tenté de porter plainte pour les avalanches d’appels au compte du CPF, des prospections téléphoniques, des sondages et j’en passe. Aux États-Unis, surtout dans le cas de Tesla, on prônerait le contraire.

Lorsque l’on rencontre un problème sur son véhicule Tesla ou pour signaler une erreur, voire un problème, un des moyens de communication les plus rapides est l’appel téléphonique. Malheureusement, les personnes responsables de ces services téléphoniques ou les centres d’appels de Tesla sont soit en sous effectif, soit, ils sont juste inefficaces.

Un internaute en a fait les frais et a partagé sa mésaventure sur Reddit.

Capture d’écran durée d’appel Tesla (Source : Reddit)

Pour le contexte, cet internaute était en attente de la livraison de sa nouvelle Tesla Model Y, mais il s’est rendu compte qu’il s’est trompé de carte bancaire pour les premiers paiements. Il a alors contacté Tesla pour rectifier cette erreur. Seulement, avant de se faire écouter, il a été mis en attente pendant près d’une heure.

Bien sûr, il est possible de contacter Tesla grâce à leur application ou encore en passant par des emails, mais cela n’excuse pas ce genre de temps d’attente. Malheureusement, ce type de mésaventure est monnaie courante au pays de l’oncle Sam. Des dispositifs devraient être mis en place pour améliorer la qualité de ces services.

Un quatrième trimestre intense chez Tesla

Ce quatrième trimestre est source d’incertitude pour de nombreux propriétaires. Le doute sur la capacité de Tesla à remonter le cours de son action a fait réagir des investisseurs de premiers plan parmi Ross Gerber et Gary Black qui étaient particulièrement divisés sur la gestion d’Elon Musk.

Malgré tout la surcharge de travail et le rythme de livraisons souvent « insane » en fin d’année étaient bien là. Les équipes Tesla sont extrêmement sollicités et ce partout dans le monde. Il faut bien reconnaître que les livraisons sont extrêmement intenses. Le personnel de Tesla est d’avantage habitué à livrer la voiture qu’à vendre la voiture donc forcément en période de fête le service peut être impacté.

Il est important de noter qu’un partage négatif est habituellement rare, c’est le signe d’une clientèle qui s’élargit et des attentes qui augmentent. Mais soyons sérieux, une heure d’attente, c’est évidemment beaucoup trop!

Et vous, qu’auriez-vous fait, si vous deviez attendre une heure au téléphone à chaque fois que vous cherchez de l’aide auprès d’un constructeur ?