Appli Tesla mobile : ça va chauffer

Le constructeur californien innove sans cesse, apportant de nouvelles fonctionnalités à son application. Poursuivant dans sa volonté d’offrir un maximum de confort à ses utilisateurs, Tesla va ajouter un petit plus qui devrait leur réchauffer le cœur.

Bien au chaud dans ma Tesla

Les véhicules Tesla bénéficient de plusieurs fonctions qui confèrent à leurs propriétaires un environnement de conduite de grande qualité. Et cela contribue au standing et à la renommée de la marque.

Parmi eux, la commande automatique des sièges chauffants est l’une des plus prisées.

Pour prendre en compte cet état de fait, cette fonctionnalité sera intégrée dans une prochaine version de l’appli Tesla mobile. Et cela, afin de faciliter sa prise en main et pouvoir configurer ses paramètres personnels avec souplesse.

Avec l’appli Tesla mobile, le confort n’attend pas

Annoncée il y a quelques mois, en décembre 2021, la grande mise à jour avait déjà ravi de nombreux “Tesla owners”. En effet, elle offrait une véritable évolution du support, apportant des fonctionnalités utiles et attendues. Ainsi qu’une bonne dose de divertissements, période de Noël oblige, comme l’arrivée de Sonic, clin d’œil d’Elon Musk à sa fan base, après sa joute verbale avec Bernie Sanders !

L’une d’entre elles concernait les sièges chauffants automatiques. Raffinement ultime du conducteur au long cours : à son activation, la fonction ajuste automatiquement la température des fauteuils, en fonction de la température intérieure du véhicule.

Pour régler sa puissance, le conducteur doit effleurer l’icône du siège, côté conducteur, ou passager, sur l’écran. Le chauffage possède trois niveaux de puissance, 1 étant le plus bas et 3, le plus haut.

Pour une lecture plus rapide, l’icône affiche des lignes sinueuses, qui deviennent rouges, correspondant au niveau de chauffage défini. Le voyant “Auto” apparaît lorsque la climatisation est elle-même réglée sur « Auto » (!). Elle réchauffe alors les sièges avant, en tenant compte de tous les paramètres énoncés plus haut.

Jusqu’à maintenant, on ne pouvait gérer cette fonctionnalité que via l’écran de la voiture. Mais cela devrait bientôt évoluer. Ainsi, Drive Tesla Canada a mené l’enquête et aboutit à la chose suivante : cette fonctionnalité est prévue pour un déploiement prochain, via l’application mobile.

En ce qui concerne l’interface, elle se présentera de la manière suivante : un bouton « Auto » devrait apparaître sous les barres qui figurent l’intensité du chauffage. Il sera dès lors facile de contrôler cette fonction, en cliquant dessus. Le conducteur pourra simplement jongler entre l’interface standard ou les nouvelles commandes automatiques.

Toujours selon les mêmes informations révélées par l’enquête, cette fonctionnalité est actuellement en cours de test interne. Et il y a fort à parier qu’elle sera incluse dans la version 4.7 de l’appli Tesla mobile.