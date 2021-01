- Communauté -

Selon les statistiques, on compte aujourd’hui plus de 1,2 milliards de véhicules aux quatre coins du monde. Les voitures, les deux-roues et les poids lourds parcourent de longues distances sur les routes du monde entier. Pourtant, les véhicules tels que nous les connaissons s’acheminent progressivement vers quelque chose de différent: la conduite automatisée.





Grands gagnants du progrès technologique, les transports et en particulier les véhicules sont touchés par des améliorations et des innovations quotidiennes. Dans le monde de demain, les embouteillages rencontrés par les citadins et les accidents routiers ne seront plus qu’un mauvais souvenir. Les nouvelles technologies proposent une nouvelle conduite autonome et intelligente.

Véritable enjeu, la conduite autonome suscite l’intérêt de nombreuses entreprises prêtes à investir dans la recherche de nouvelles technologies pour ne pas manquer ce tournant vers les transports de demain. Ainsi, les technologies de Valeo et de Tesla entrent en concurrence l’une avec l’autre. Proposant deux systèmes distincts de conduite automatisée, l’une de ces deux technologies prendra-t-elle le pas sur l’autre ? Valeo et Tesla ne seront-ils pas les co-leaders des transports de demain ?

Valeo, une technologie innovante : Les LIDARs

L’équipementier français Valeo propose un système de conduite autonome fondé sur l’utilisation de lasers et de capteurs placés à l’avant du véhicule. Les systèmes LIDARs permettent grâce aux capteurs et aux radars de balayer l’horizon et ainsi d’analyser la route, d’identifier des objets et d’évaluer les distances.

Grâce à son système de faisceaux lumineux, cette technologie de pointe permet d’analyser un champ de vision large pour une conduite automatisée et sécurisée. En effet, seul capteur au monde répondant aux normes de l’industrie automobile, les véhicules équipés d’un LIDAR proposent une conduite sécurisée. Le véhicule est capable d’évaluer les distances entre les voitures et les objets environnants et ainsi d’éviter les collisions et les accidents.

Valeo commercialise son système et permet aux constructeurs automobiles d’équiper leur véhicule de façon intelligente afin d’amorcer le virage des véhicules autonomes.

Valeo est le précurseur de la conduite automatisée. Pourtant, face aux innovations de son concurrent Tesla, l’entreprise doit-elle craindre de perdre sa place ?

Tesla, à la pointe des nouvelles technologies : le FSD

Avec son nouveau système de pilotage automatique Full Self-Driving, Tesla se positionne comme l’un des acteurs clés au cœur de la réflexion sur les transports de demain.

Équipées de caméras et d’un logiciel informatique, les voitures autonomes de Tesla sont capables d’analyser l’environnement routier et de prendre des décisions. L’autopilot connaît les panneaux de signalisation, il parvient à identifier les dangers ainsi que les obstacles. La centralisation des données donne lieu à une prise de décisions optimale délivrée par le logiciel qui formule une réponse adaptée à chaque situation.

Grâce au Full Self-Driving, les conducteurs peuvent léguer la conduite à l’autopilot tout en restant sous le contrôle du conducteur.

De plus, le système Tesla est équipé de cartes GPS permettant au véhicule de se localiser et ainsi de se rendre à une destination déterminée par le conducteur.

Si Tesla est encore dans une phase de test alors que Valeo commercialise sa technologie de conduite autonome, les résultats prometteurs des véhicules Tesla capables de s’orienter sur de longues distances pourraient bien rééquilibrer la balance.

Valeo & Tesla: les co-leaders des transports de demain ?

Valeo et Tesla proposent deux technologies pour penser la conduite autonome. Mais, la concurrence entre les deux entreprises se présente davantage sous le signe de la complémentarité. En perpétuant leur goût pour les nouvelles technologies et l’innovation, Valeo et Tesla pourraient bien être les futurs leaders des transports.

Sitographie:

https://www.valeo.com/fr/la-mobilite-du-futur/

Reportage 01 TV “Valeo, acteur de premier plan dans la voiture autonome”

https://www.valeo.com/fr/les-lidars-valeo-au-coeur-de-la-conduite-autonome/

Article Le Parisien “Voitures autonomes: le LIDAR peut détecter un obstacle à plusieurs dizaines de mètres”

https://www.tesla.com/fr_FR/autopilot

Rejoignez la révolution Actualités, mises à jour, exclusivités : soyez au premier rang. Adresse e-mail non valide Garanti sans spam. Merci de votre abonnement ! Consulter vos e-mails pour la suite des instructions.