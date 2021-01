La Renault Zoé en 5 points clés

- Communauté -

Chez Tesla Magazine, nous pensons que la Renault Zoé doit être considérée comme une seconde voiture crédible ou comme une voiture de courtoisie pertinente à destination des collectivités et sociétés. Nous vous en présentons les 5 points clés.

Le plaisir de conduire

Une voiture bien conçue et très agréable à manœuvrer en ville, même si sur autoroute, à moins d’enlever la touche Eco pour doubler, on doit se montrer patient et se satisfaire de respecter les limitations de vitesse, sans polluer et sans faire de bruit.

Une autonomie très acceptable

Qui oscille entre 250 et 330 km selon les conditions extérieures (température, etc.) et le mix de trajets (ville/autoroute). Selon aussi que la Zoé dort dehors ou dans un garage, ce qui est un élément crucial l’hiver. La prise murale (wallbox) dans le garage ou dans le jardin (800 euros pour charge lente, 3.000 euros pour charge semi-rapide) est une option à étudier de près car elle continue à bénéficier d’incitations fiscales, pour les particuliers et les syndics d’immeubles.

La location des batteries est une option à considérer,

car le le tarif dépend du kilométrage effectué et peut être réajusté en cours d’utilisation. Cela peut démarrer à moins de 50 euros par mois, dans le cadre d’une offre promotionnelle temporaire (à 7.500 km de kilométrage effectué par an) mais dépasser les 100 euros par mois, pour les gros rouleurs (15.000 à 20.000 km/an). Si l’on décide d’acheter les batteries au départ, il faut compter 8.000 euros sur les 25.000 à 32.000 euros d’une Zoé, soit 25% du coût total, en moyenne. A vos calculettes… en vous servant de l’article publié en juin par @Automobile Propre

Des longs trajets pas chers

Les acheteurs de Renault Zoé, s’ils ont besoin de faire des longs trajets, quelques fois dans l’année, peuvent louer une voiture « classique », ou même une hybride rechargeable, grâce à l’offre VR Liberté. Le tarif défie toute concurrence : 1 ou 10 euros par mois, selon le modèle de Zoé acheté, et 30 jours maximum d’utilisation, et donc de prêt, par an, sans limite de kilométrage. Imbattable.

Une recharge facile,

dans des délais très raisonnables, sur des bornes publiques : 1h30 environ pour recharger 60% de la batterie, en moyenne, sauf si la borne double est occupée au même moment par une autre VE, ce qui peut arriver et rallonger la charge, surtout si le réseau électrique n’est pas en pleine forme à ce moment-là. Et il faut compter 2h30 pour une charge complète, pour quelques euros seulement. Voir tableau ci-dessous…

EXEMPLES DE CHARGES POUR UNE ZOE 110 / AUTOMNE 2020

Date Kilométrage Charge (de… à…) Durée Prix

Le 30/09 4.832 km 22% 96% 1h35 7 euros (sans abo)

Le 05/10 5.121 km 15% 99% 2h35 10 euros (sans abo)

Le 12/10 5.386 km 16% 76% 1h30 5 euros (sans abo)

Le 14/10 5.585 km 11% 99% 2h39 6 euros (avec abo)

Le 20/10 5.900 km 21% 91% 1h39 4 euros (avec abo)

Le 23/10 6.100 km 27% 99% 1h46 4 euros (avec abo)

Le 23/11 7.000 km 15% 99% 2h04 5 euros (avec abo)

Le 26/11 7.230 km 20% 80% 1h28 3 euros (avec abo)

Le 02/12 7.374 km 21% 88% 1h30 4 euros (avec abo)

Le 09/12 7.755 km 16% 99% 2h16 5 euros (avec abo)

Le 11/12 7.915 km 32% 67% 45 min 2 euros (avec abo)

Le 14/12 8.047 km 17% 81% 1h26 3 euros (avec abo)

Le 14/12 8.108 km 60% 97% 57 min 2 euros (avec abo)

Total des charges payées du 29/09 au 14/12:

60 euros pour 13 charges semi-rapides, dont 3 sans abonnement et 10 avec abonnement.

D’autres charges n’ont pas été facturées, soit parce qu’il s’agissait de charges lentes gratuites sur parking (à Monaco) ou chez un opérateur de bornes (SAP Labs France), soit parce qu’il y avait un problème technique n’empêchant pas la charge (SIE 04 dans les Alpes de Haute-Provence).

Abonnement Izivia/Wiiz : 6 euros/mois (à partir de mi-octobre)

