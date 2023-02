Pourquoi La Polestar 2 fait sensation aux US ?

Polestar, la filiale de voitures électriques de Volvo, a connu un grand succès aux États-Unis avec son modèle Polestar 2. Ce véhicule haut de gamme, entièrement électrique, a su séduire les consommateurs américains grâce à son design élégant, ses performances remarquables et ses fonctionnalités de pointe.

La Polestar 2, lancée en 2020, a rapidement attiré l’attention sur elle en tant que concurrente sérieuse aux autres marques de voitures électriques de luxe sur le marché américain. Les bonnes ventes de la Polestar 2 aux États-Unis sont un indicateur clair du succès futur de la marque dans ce marché en rapide évolution.

Mais qu’a-t-elle de si spéciale cette Polestar 2 ? Chez Tesla-Mag, nous nous sommes penchés sur le sujet dans cet article.

La Polestar 2 en 2023

Cette année, la Polestar 2 sera mise à jour avec de nouvelles performances techniques qui lui offrent un petit rafraichissement dans son estgétique, une puissance supplémentaire et une autonomie accrue.

Mise à jour sur le design Polestar

Source : Twitter

Esthétiquement, la Polestar 2 ne change que très peu. On peut remarquer cette nouvelle version par la présence d’une nouvelle calandre pleine, baptisée SmartZone, qui comporte une caméra et un radar pour les systèmes d’aide à la conduite. Le pack Performance optionnel inclut également de nouvelles jantes de 20 pouces qui apportent un look plus sportif avec un traitement bicolore des plus spohistiquées et des étriers de frein dorés.

La mécanique revisitée

Sous le capot, les motorisations Single Motor de la Polestar 2 sont équipées d’une motorisation électrique développant jusqu’à 299 chevaux et 490 Nm de couple. Cette évolution permet une amélioration des performances, avec un 0 à 100 km/h avalé en 6,2 secondes, soit 1,2 secondes de mieux que la version précédente.

Les motorisations Dual Motor gagnent également en puissance, avec une version Long Range développant 421 chevaux et 740 Nm de couple. Le pack Performance optionnel permet de pousser la puissance à 476 chevaux avec un 0 à 100 km/h en 4,2 secondes.

La nouvelle batterie pour plus de kilomètres

La Polestar 2 est désormais équipée de batteries de 69 kWh ou 82 kWh pour des autonomies allant jusqu’à 518 km ou 635 km. Elle est également compatible avec une puissance de recharge maximale de 205 kW, ce qui permet des recharges plus rapides avec des bornes en courant continu compatibles.

Le prix de la Polestar 2

La Polestar 2 est d’ores et déjà disponible à la commande sur les marchés européens, à un tarif débutant à partir de 50.190 €. Bien que Polestar n’ait pas encore annoncé son arrivée sur le marché français, les premières livraisons sont attendues pour le premier trimestre 2023.

La place de la Polestar 2 dans le marché des voitures électriques aux États-Unis

La Polestar 2 se distingue de ses concurrents sur le marché des voitures électriques aux États-Unis grâce à son engagement en faveur de la durabilité et de l’environnement. Les consommateurs recherchent des voitures électriques respectueuses de l’environnement et la Polestar 2 répond à leurs attentes avec son style et ses performances impressionnants.

Futures mises à jour de la Polestar 2 en 2024 et arrivée de nouveaux modèles

La Polestar 2 bénéficiera de nouvelles mises à jour en 2024 pour améliorer encore ses performances et son style. De plus, la marque prévoit d’introduire de nouveaux modèles sur le marché dans les années à venir. On entend par là l’arrivée d’un futur SUV électrique appelé Polestar 4 (Ils n’ont pas cherché loin en termes de nom, on vous l’accorde).

Les consommateurs peuvent s’attendre à des caractéristiques clés telles que des performances améliorées et un engagement renouvelé en faveur de la durabilité et de l’environnement.

L’avenir de Polestar semble être brillant avec de nombreux projets en cours de développement, notamment de nouveaux modèles de voitures électriques, une expansion de ses activités de production et de distribution, ainsi que des partenariats stratégiques avec d’autres acteurs clés du secteur automobile.

En tant que marque innovante dans le monde des véhicules électriques, Polestar a su établir une solide réputation pour la qualité, la technologie avancée et le design élégant de ses produits. Avec un avenir prometteur devant elle, il est certain que Polestar continuera de faire parler d’elle, elle pourra même peut-être tenir une des places de leader dans le monde des véhicules électriques.