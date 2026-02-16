L’Australie franchit une nouvelle étape : La méga-batterie Tesla de 363 millions de dollars est opérationnelle

BRISBANE, Australie – Le paysage énergétique du Queensland vient de subir une transformation majeure. Stanwell, le géant public de l’énergie, a annoncé la mise en service officielle de son tout nouveau système de stockage d’énergie par batterie (BESS) à Tarong, situé près de Brisbane. Ce projet colossal, d’une valeur de 363 millions de dollars, marque un tournant dans la stratégie de transition de l’État vers des énergies plus propres.

Une infrastructure de pointe signée Tesla

Au cœur de cette installation se trouve la technologie de pointe de Tesla. Le site déploie 164 unités Megapack 2XL, la solution de stockage à grande échelle la plus puissante du constructeur californien.

Voici les caractéristiques techniques clés de l’installation :

Capacité de puissance : 300 MW (mégawatts).

300 MW (mégawatts). Capacité de stockage : 600 MWh (mégawattheures).

600 MWh (mégawattheures). Technologie : 164 unités Megapack 2XL, chacune pesant environ 38 tonnes.

164 unités Megapack 2XL, chacune pesant environ 38 tonnes. Localisation : Co-localisée avec la centrale électrique de Tarong, optimisant ainsi les infrastructures de réseau existantes.

Un pilier pour la stabilité du réseau (NEM)

L’arrivée de cette batterie n’est pas seulement une prouesse technique ; c’est une nécessité économique et stratégique pour le National Electricity Market (NEM). En stockant l’énergie excédentaire (souvent solaire ou éolienne) pendant les périodes de faible demande pour la redistribuer lors des pics de consommation, le système permet de lisser les prix et d’éviter les pannes.

« Cela signifie que nous pouvons continuer à fournir une énergie abordable, fiable et durable pour le Queensland, nos clients et le NEM. » — Michael O’Rourke, PDG de Stanwell

Pourquoi ce projet change la donne ?

Fiabilité accrue : La batterie peut répondre en quelques millisecondes aux fluctuations de fréquence du réseau, une réactivité que les centrales au charbon traditionnelles ne peuvent égaler. Soutien aux énergies renouvelables : Elle agit comme un immense « réservoir » permettant d’intégrer davantage de parcs éoliens et solaires sans déstabiliser le système. Rentabilité : En injectant de l’électricité sur le marché lorsque les prix sont les plus élevés, elle contribue à faire baisser la facture globale pour les consommateurs du Queensland.

La suite pour Stanwell et Tesla

Ce projet à Tarong n’est que le début. Stanwell prévoit déjà une expansion massive de son portefeuille de stockage, avec un objectif de 5 GW d’ici 2035. Parallèlement, Tesla continue de dominer le marché australien des batteries géantes, confirmant que le stockage à grande échelle est désormais le complément indispensable des infrastructures de production modernes.

Alors que l’Australie accélère sa sortie du charbon, des projets comme celui de Brisbane prouvent que la technologie actuelle est prête à prendre le relais pour garantir un avenir énergétique « zéro émission ».