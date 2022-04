Le 31ème Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est fini, vivement la 32e édition !

Samedi dernier, 380 Gazelles de 12 nationalités ont franchi la ligne d’arrivée du rallye à Essaouira, après 4 étapes et 2 marathons de navigation à la carte et à la boussole en plein désert. Cette édition 2022 a été particulièrement marquée par des conditions météorologiques difficiles. Les Gazelles ont été amenées à être plus que jamais solidaires et pugnaces pour aller au bout de l’aventure et garder le cap jusqu’à la ligne d’arrivée.

Rallye Aïcha des Gazelles, édition 2022

Pendant 9 jours, les teams engagées ont arpenté l’immensité et la richesse du désert marocain, et se sont battues pour trouver les meilleurs itinéraires dans des conditions souvent périlleuses.

Sur chaque étape de navigation à la carte et à la boussole, trouver le checkpoint s’est avéré être un challenge sportif et stratégique de haut niveau.

Les conditions météorologiques difficiles ont rendu le défi, de réaliser le moins de kilomètres possible à chaque étape, encore plus complexe. Des périodes de vents violents et des tempêtes de sable ont mis les équipages,…

…à bord des SSV, QUAD, 4×4, CROSS OVER et CAMION, à rude épreuve : manque de visibilité, perte d’adhérence, ensablement, tankage …

La catégorie 100% électrique « E-Gazelle », coordonnée par le partenaire technique du rallye Solutions VE, a particulièrement souffert des conditions météorologiques, surtout les équipages en prototype buggy.

Les fortes rafales de vents et ensablements ont particulièrement mis à l’épreuve les Gazelles dans la gestion de la navigation et de l’autonomie des batteries.

Les conditions de charges sur le bivouac via un dispositif de panneaux photovoltaïques ont dû être optimisées chaque soir pour assurer une charge complète au départ.

plateforme Mobil Solar

Solutions VE, grâce à sa plateforme Mobil Solar comprenant 22 panneaux solaires orientables qui assurent une production de 9 000 watt/heure, a permis de recharger les batteries en plein désert tout en respectant l’environnement.

Arrivée à Essaouira : une haie d’honneur aux Gazelles

Le 2 avril, l’ensemble des équipages féminins ont défilé sur la plage d’Essaouira au rythme des applaudissements de personnalités, des habitants de la ville, des amis et familles et des percussions sous le ballet aérien de la patrouille Marche Verte, réalisé par les avions des Forces Royales Marocaines.

De nombreuses personnalités étaient également présentes à Essouira, comme Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, son Altesse Sérénissime le prince Albert II de Monaco. ainsi que M. Fautrier, de la Fondation Albert II de Monaco, et deux sénateurs français, Mme Dumas et M. Cambon, sénateurs.

Côté marocain, la ministre de l’Économie et des Finances Nadia Fettah Alaoui ainsi que la ministre du Tourisme Fatim-Zahra Ammor avaient fait le déplacement, ainsi que le gouverneur de la province d’Essaouira, Monsieur Adel El Maliki, Monsieur Benryane, président de la chambre d’Industrie Maroc-Israël et Monsieur El Fakir, directeur général de l’office du tourisme…

PODIUM RALLYE AÏCHA DES GAZELLES DU MAROC 2022

Catégorie E-Gazelles auto

1ère – Team 505 : Angélique GORCE (France) / Cindy PILANDON (France)

2ème – Team 504 : Mélinia LAYATI (France) / Sophie PAQUIN (France)

3ème – Team 500 : Christine GUERIN (France) / Florence BUCARO (France)

Catégorie E-Gazelles buggy Prototype

1ère Team 601 Elisabeth SEVIN (France) / Lydie BLAISE (France)

2ème – Team 600 : Julia DA SILVA VISCARDY (France) / Marie-Paule JULLIARD (Luxembourg)

3ème – Team 602 : Aurélie BERROD (France) / Olivia VIDIC (France)

Galerie photos Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc 2022