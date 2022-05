Renault travaille au stationnement intelligent

Tesla Magazine aime vous tenir au courant des informations croustillantes et des bons plans, notamment dans le milieu de l’électrique. Il y a 3 jours, une annonce plus qu’intéressante a été faite : EasyPark et Renault s’associent pour lancer de nouvelles fonctions de stationnement automatisées !

Le futur du stationnement, c’est maintenant

L’entreprise de technologie de mobilité EasyPark et la marque automobile Renault ont ainsi lancé une nouvelle collaboration qui permet aux automobilistes de prendre part au futur du stationnement. Ensemble, les deux entreprises intègrent directement dans le système d’infodivertissement de la nouvelle Megane E-Tech Electric de Renault, les fonctionnalités de l’application EasyPark.

Particulièrement innovant et pratique, cela va sans aucune doute séduire les utilisateurs !

Télécharger directement l’application

Le nouveau partenariat entre EasyPark et Renault permet d’intégrer l’application EasyPark dans le tout nouveau modèle de voiture Megane E-Tech Electric de Renault. Les automobilistes peuvent ainsi télécharger l’application directement depuis le système d’infodivertissement du véhicule.

Ils y découvrent ainsi plusieurs nouvelles options et fonctionnalités pour améliorer encore leur expérience de conduite. La fonction « Autostop » notamment, met automatiquement fin à la session de stationnement lorsque la voiture quitte sa place. Bien pensé !

Vers du stationnement entièrement numérique ?

« Les solutions innovantes que nous créons en collaboration avec Renault représentent l’avenir d’une expérience de stationnement entièrement numérique. En intégrant notre application maintes fois primée dans les systèmes d’infodivertissement des véhicules, nous proposons davantage d’options pour rendre le stationnement et la mobilité encore plus faciles. L’intégration de l’application directement au véhicule est un pas de plus vers un futur où la voiture démarrera et arrêtera de façon autonome les sessions de stationnement », déclare Cameron Clayton, PDG du groupe EasyPark.

Si ce discours reste prospectif, on se doute que le futur risque d’y ressembler… Pour toujours plus de confort et de sécurité ! Sans oublier la liberté de se concentrer sur l’essentiel dans notre quotidien.

Gérer facilement le stationnement de son véhicule

Le système multimédia « OpenR Link » de Renault est basé sur le système d’exploitation Android Automotive. En téléchargeant l’application depuis le tableau de bord du véhicule, le conducteur peut gérer le stationnement de son véhicule, sans recours à un outil physique ni smartphone.

En outre, l’intégration de l’application ouvre la voie à de nombreuses autres innovations. Et on a hâte de voir lesquelles… En effet, les industriels sont toujours très forts pour sortir leurs innovations au compte-goutte. Mais on sait d’avance que celle-ci, tout comme celles à venir, seront suivies d’autres.

Des partenariats avec d’autres marques

EasyPark a déjà conclu des partenariats similaires avec les marques automobiles Volvo, Polestar et Mercedes Benz. Certains sont peut-être à venir ? En tout cas, on l’espère car ce n’est jamais l’idéal de voir d’autres propriétaires disposés d’options toutes plus cool les unes que les autres avec leurs véhicules quand on ne peut pas soi-même…

À partir d’aujourd’hui, l’application peut également être téléchargée via Google Play Store depuis la console de la Mégane E-Tech électrique et sur tous les véhicules compatibles avec l’OpenR Link.